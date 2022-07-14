beauty：「連根拔起」或傷毛囊 對症下藥 清走黑白粉刺

要消除這些面上的小瑕疵，當然要了解它們的成因，對症下藥才能徹底清除乾淨，讓肌膚平滑細嫩。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指出，過厚角質堵塞毛孔、皮脂分泌過多，或是受遺傳、經期間荷爾蒙變化、壓力、炎熱潮濕天氣等影響，都會引致粉刺出現。

白頭、黑頭粉刺怎樣分？

粉刺幾乎是所有人都會面對的問題，然而很多人連面上長的是什麼也未能分清楚，只用單一方法清除的話，有可能引發疤痕、痘印，或進一步的炎症問題。林嘉雯指出，粉刺可分為兩種，包括白頭粉刺及黑頭粉刺，在形態上，白頭粉刺的對外開口比較細小，所以表面看來是一個白色的凸起物體；黑頭粉刺因為對外的開口較大，所以可以清楚看見黑色的角質代謝物。

白頭成因是毛囊漏斗部位被角質層細胞及油脂堵塞，屬封閉式粉刺；黑頭同樣由角質層細胞及油脂堵塞所致，不同之處是它有對外的開口，屬開放式粉刺，所以當堵塞物接觸空氣時，便會出現氧化現象，變成黑色。雖然比起白頭，黑頭變成暗瘡的可能不大，但卻會因為堵塞物累積，令毛孔變得粗大，長期不處理的話，更會令堵塞物增多，導致黑點愈變愈大，影響外觀。

溫和去角質除粉刺

很多人看到面上的白頭、黑頭粉刺，總是控制不住用手擠，貪一時之快，以這種不合適的方法去除它們。有些人亦因為看到白白黃黃的粉刺被弄出來，而有一股難以言喻的「快感」，以為可以把毛孔內的污垢去除。事實上，用手擠黑頭粉刺只會帶來更多壞處。林嘉雯指出：「除了會導致毛囊發炎令問題惡化，硬擠出來的粉刺，更會形成皮膚撕裂傷口不平整，從而引起色素沉澱或永久疤痕。另外，也有可能因經常擠壓導致毛孔粗大。」

要處理面上的黑頭粉刺，應找出成因、對症下藥。雖然白頭看起來不太顯眼，然而處理得不好的話，便容易變成暗瘡並留下暗瘡印，所以應採用較溫和的去角質方法來去除它們，在潔面時，以打圈手法按摩有白頭的位置，有助白頭慢慢脫落。至於看起來礙眼的黑頭，則可以每星期使用一至兩次磨砂產品來幫助去除，或在蒸面、洗澡後，待毛孔打開時，以紙巾包裹手指，輕輕把黑頭推出。除了不應胡亂擠壓白頭、黑頭粉刺，林嘉雯表示選擇適當護膚品也是非常重要一環。「問題輕微的人士可以用具有去角質通毛孔作用的護膚成分，例如水楊酸、果酸、杜鵑花酸、A醇等，均有效減少粉刺。」她同時提醒，「需注意這些成分並不是適合所有人使用，敏感皮膚人士應先徵詢醫生意見後才使用」。

健康飲食、運動有助預防

黑頭粉刺另一讓人可怕的地方，是似乎無論怎去除，每隔一段時間它們總是會再次出現，究竟可以怎樣預防？林嘉雯認為首要了解個人膚質，為自己選擇合適的護膚品。「尤其是油性皮膚的人士，他們比較容易出粉刺，未必一定要每天使用潤膚產品。」另外亦從可從健康飲食入手，「減少高升糖指數食物及奶類食品，保持低壓生活，適量運動，都可以減少形成粉刺」。●

查詢：Caudalie 2319 1006（中環店）

Evolcare 6821 2223（希慎廣場店）

Kiehl's 2196 8348（圓方店）

mtm labo 2121 1470（ifc店）

Sephora Hong Kong 3168 4088（ifc店）

文：劉詩言

編輯： 陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com