2000款法國佳釀 醉翁大滿足

比星級餐廳便宜兩三成

翻開厚達70頁的酒單，九成半是法國酒，愛酒之人來到，一定開心得兩眼發光。不止款多，價錢亦豐儉由人。有超過300款標價低於$500的入門酒，花得起的話，20多萬一瓶的奢華選擇亦可在此找到。由於都是直接與酒莊入貨，相比星級餐廳，價錢一般便宜兩三成。酒單基本上覆蓋全法產區，就連較冷門的都能找到。比如鄰近瑞士的Jura，是坊間較少提到的小眾產區，該酒區不注重工業化生產，小酒莊能夠保留手工的製酒方式，加上地勢高，釀出來的酒酸度高，酒體輕盈活潑，特別適合香港的夏天飲用。

光飲酒，太單調；少不了精彩的下酒菜。都說老闆從事法國食品批發，新鮮食材，手到拿來。餐廳常備近20款芝士，軟的硬的、淡味濃味，只要說出口味要求，自然有專人代為安排配搭。熟食方面，王牌的Croque Monsieur不能不食，烘得香脆的麵包夾住細嫩的松露火腿及帶奶香的Comte芝士，邪惡又美味。還有來自普羅旺斯的復古番茄，大大個，多汁肉厚，雪凍後切開，拌Corsican芝士製成沙律，入口冰涼，茄香清新，再飲啖清爽的白酒，有如置身南法的酒莊歎世界。●

Terroirs by LQV

地址：中環擺花街一號三樓

查詢：2550 0345

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