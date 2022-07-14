【大坑美食 戰斧豬扒】炭火燒烤豬扒 油花媲美和牛

罕有中歐風乾火腿自組拼盤

Porkcentric就在Little Tai Hang地面，非常好找。店如其名，就是以豬為中心的意思。老闆之一Bart在波蘭出生；另一名老闆Giuliano則是意大利人，曾在翁布里亞野豬農場工作，對豬肉部位及豬肉料理烹調瞭如指掌。這樣的背景，正好解釋了為何Porkcentric是一間以豬為主題的中歐料理餐廳。甫坐下，先要試試風乾火腿。老闆從各國精選10多款風乾火腿回來，每日供應8款，客人可隨意選配，自組拼盤。意大利芝士豬頸肉風乾火腿夠冶味，匈牙利曼加利察豬肩肉火腿就香軟嫩滑；想特色點，還有斯洛文尼亞的鹿肉莎樂美腸或野豬火腿……選擇眾多，令人心大心細。

紫紅羅宋湯濃縮蔬菜香甜

都說是中歐料理，當然要試試正宗的羅宋湯和波蘭餃子。平日西餐吃到的羅宋湯多是橙紅色，質地稀薄；這裏的卻是深紫紅色，多料又濃稠，感覺飽肚。店主透露是波蘭的秘方，先將豬肉豬骨熬12小時，成豬肉濃湯，再加入大量紅菜頭、椰菜、紅蘿蔔、大白菜等熬煮。上枱時配上烤五花腩件、酸忌廉及蒔蘿，攪拌來飲，完全沒有紅菜頭的泥土味，啖啖都是蔬菜天然的甜香，加上菇粒、蘿蔔粒等，用料豐富，又有咬口。另外賣相平平的波蘭餃子也令人吃出驚喜，內餡是薯仔、洋葱和兩種芝士，以牛油來煮，是波蘭人喜歡的點心。吃時同樣要配酸忌廉，一啖入口，除了吃到厚重的麵粉香及濃濃奶香，還有來自洋葱的甜味，澱粉質寶寶，一定喜歡。

平實餃子濃濃奶香有驚喜

來到重頭戲——匈牙利曼加利察戰斧豬扒，比起動輒1公斤的戰斧牛扒，這塊重量只是一半多些，少了上枱一刻的震撼。但論味道，絕不輸蝕。這種豬吃小麥和玉米長大，天生脂肪多，廚師用備長炭、蘋果木炭和日本壓縮炭來烤：備長炭高溫，可鎖住肉汁；蘋果木炭則可提升肉香風味；壓縮炭有助穩定溫度。切開豬扒一看，乍看肥膏很多，大膽放入口中細嚼，卻又沒有想像中肥膩，質地爽彈，滿口油香中還隱隱食到肉香，尤其配上燒汁、醃青瓜同食，保證會一件接一件放入口。最後溫馨提示，這裏食物分量偏大，加上肉食居多，兩人撐枱腳的話，很易「投降」。●

Porkcentric

地址：大坑銅鑼灣道98號地舖

查詢：9169 0298

文：胡慧敏

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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