收藏攻略：收藏當投資？初階入手指南

不少人以為收藏新進設計，巿場會以年輕人為主。但實際上，設計收藏亦是一種投資，不少設計收藏家其實年齡較成熟。

Liv在受訪時指着遠處的一對收藏家老夫婦說︰「他們在布魯塞爾有一座小古堡，內裏便收藏了不少設計品。更有不少本身只收藏藝術品的藏家，在這裏擴闊他們的收藏領域到設計品。其中一位收藏家本身擁有一整條街的物業，亦收集成癮，將自己的部分收藏放在其擁有的共同工作空間。也有不少人本身只收藏經典設計，但我們讓他們明白到可以新舊mix & match來配搭，更從此踏上收藏新設計之道。」

最重要是作品能震撼內心

Collectible Fair的參展單位經由設計館館長、設計學院校長、策展人及知名設計師等組成的評審委員會選出。當然，這些行尊大都有擴充自家收藏的經驗。但對於初階收藏家，Liv有以下建議︰「首先，要看作品是否單一作品。如有新秀設計師在完成試樣（prototype）後，便將試樣賣給品牌作大量生產，這會令設計『貶值』。所以要得到設計師及設計廊的保證這一點十分重要。另一個可能，則是設計師為藏家專屬訂做。在藝術界，藝術家鮮有接受專屬作品，但在設計界則相反。」

Clélie則分享︰「最重要的是作品能震撼你的內心。如果你對作品沒有感覺，純粹因為投資回報而買下作品，便不是最好的策略。此外也要理解設計師的名氣、作品素材，以及保存方式，都是需要考慮的收藏因素。」

文︰Dawn Hung