機械腕表創新設計 追針與兩地時間巧妙結合

在傳統機械製表，追針功能通常應用於複雜的追針計時表中，腕表會設有兩枚重疊的計時秒針，當啟動計時，兩枚指針會同時移動，按下追針按鈕後，其中一枚計時指針會繼續計時，另一枚指針（即追針）則會停下來指示當下時間，再按一下追針按鈕，追針便會即時追回第一枚指針，再次與它同步走動，直至按停計時功能為止。這也是「追針」名字的意思，方便用家計算一連串運動的時間。

兩針分開再重疊 寓意疫後重新見面

Parmigiani在Tonda PF系列追針兩地時腕表中，將複雜的「追針」功能移植到常見的兩地時間功能。表盤上設有重疊時針，分別以鍍銠黃金（呈銀色）和玫瑰金材質製成。當按下位於表殼8時位置、呼應水滴形表耳的按鈕，上方負責顯示當地時間的鍍銠黃金時針（追針時針）便會向前跳動1小時，下方的玫瑰金指針便會外露，顯示佩戴者的原居地時間。當用家不需要顯示第二時區，則可按下設於表冠中央位置的玫瑰金按鈕，將鍍銠時針飛返至玫瑰金時針上方，運作原理與追針計時中的追針秒針相同。

品牌CEO Guido Terreni說：「疫情以來，我們一直夢想可以回到以往旅行的日子，於是構思一枚有兩地時間功能的腕表，同時突出 Parmigiani的特色：複雜但低調，簡單而優雅的設計。我們認為，腕表留在家中的時候，看起來應該像一枚簡單的時分針腕表，於是有了追針兩地時腕表的想法。當旅程完結回到家，不需扭動表冠，只需按一下，眨眼之間兩枚指針便合二為一。在製表歷史上，沒有人想到將追針功能應用到計時功能以外，我們卻將它用在創新的設計中。我們相信傳統機械腕表，仍然有很多未做過的設計和可能。」

此表的飛返功能還有一個有趣設定。一般追針的飛返方向為順時針，但在這枚腕表中，追針時針會以最短路徑飛返。即假設玫瑰金時針現時指向12時，如追針時針現時指向1時至5時之間，追針會作逆時針飛返；如追針時針現時位於6時至11時之間，追針則會順時針飛返。製表師通過整合複雜的機械裝置，實現最短路徑飛返功能，背後有讓大家盡快回家的意思，帶幽默趣味。腕表原名為GMT Rattrapante，rattrapante是追針功能的法文，英文可譯成catch up，再翻成中文即有跟上來、見面聚聚的意思，也有疫情穩定下來後，大家重新見面的意思。Guido認為：「疫情是一個加速劑，令鐘表界變化。近年大眾更集中留意一些主流腕表，但同時間也令很多鐘表愛好者找尋符合個人口味、創意的品牌，這也是為什麼愈來愈多獨立品牌冒起的原因。」

鏤空設計 手工倒角打磨

除了追針兩地時腕表，Tonda PF系列另有鏤空腕表新作。直徑40毫米的鏤空腕表分別有玫瑰金和精鋼兩個款式，工匠不僅巧妙展現機芯的核心零件與精密結構，還呈現整體設計的平衡美學。石墨色鏤空表盤交替採用噴砂和緞面拉絲工藝處理。鏤空設計讓光線照進PF777機芯內部，每個零件均經手工倒角打磨。發條盒採用鏤空設計，展現主發條的收縮和舒張，翻到透明藍寶石水晶玻璃表背一面，則有為腕表自動上鏈的22K玫瑰金擺陀。腕表同樣採用系列的滾花表圈和水滴形表耳等標誌元素，滾花表圈低調不張揚，但極具視覺細節，令人易於識別，水滴形表耳則有延長表殼的效果。

兩款計時表 配大日曆或年曆功能

至於Tonda GT 系列，今年提供配備計時和大日曆顯示功能的玫瑰金表款，和配備計時和年曆功能的精鋼表款，各有量子灰和石榴紅兩種配色。備計時和大日曆功能的玫瑰金款採用直徑42毫米的玫瑰金表殼，配銀色三角飾釘璣鏤飾紋表盤，搭載5赫茲自動上鏈計時機芯，計時功能以配色小表盤顯示。機芯提供長達65小時動力儲存，由131個零件組成，配備噴砂處理22K金質擺陀和導柱輪，腕表可以1/10秒的精準度作長達12小時的計時。

以年曆功能為特色的精鋼款計時表，直徑同樣為42毫米，表盤12時位置設有大日曆雙視窗。搭載品牌自製自動上鏈計時機芯，振頻為4赫茲。機芯由443個部件組成，其年曆功能可輕鬆調校，設置妥當後，腕表日期會隨着各個月份過渡自動調整日期，直到每年的2月28日。只有在非閏年，佩戴者才需要手動將日期從2月29日調整為3月1日，方便實用。

查詢：2736 6698（太子）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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