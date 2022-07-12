19年前蘇菲入讀幼稚園，我因為工作不能接送蘇菲返學放學，對她的校園生活想有更多了解，於是加入媽咪群組便成了其中一個方法，以求獲得更多資訊，掌握更多「情報」。說起來，這19年來建立過的群組，竟有近20個之多，而到了此刻仍然活躍的，只剩下2個；細看其功能，多以飲食玩樂為主題，不錯！

善用「情報」 促進親子關係

除了不能接送蘇菲返學放學外，事實上我也幾乎不可能出席她學校的活動（如運動會、市集、聖誕崇拜、才藝表演等）。因此，群組內媽咪傳來的活動相片彌足珍貴。感謝蘇菲好友的媽咪們，一直為蘇菲拍下不少值得回憶的相片。當然，更實際是這些群組能提供大大小小、各式各樣的資訊情報：校長何時退休、教師的性情風格、各科測驗日期、第2天要帶什麼回校，甚至比較子女測驗得分、參加的比賽、獲得的獎項、溫習進度等。面對這些信息，大家會如何處理？

掌握資訊情報本意是好的——假如這些信息成為家長與子女的傾談話題、促進親子關係的話。可是，這些信息往往會令家長比較子女上報的資訊量、成績、學校表現等，一般慣作杞人的家長更會心生憂慮，負面情緒引導負面思考，繼而推斷子女在學校一定是不留心、態度懶散。進一步化為行動，便會對子女不斷提點，加以指摘，影響關係。

難得同行者 彼此扶持成長

得知別家孩子成績好、獎項多、溫書快，何不也學習拍拍手，替人高興？孩子有孩子要走的路，不應簡單比較。同一個群組，各樣的資訊，集中了解孩子的學校氣氛文化，把握有趣話題跟孩子討論，反能促進彼此關係。若要培養孩子為自己事負責任，便不應事事提點，也不要代勞；若發現孩子真的甩掉學校許多重要資訊，便嘗試找出切合孩子的方法去幫助他，勿讓孩子對這類家長群組反感。

手機上近20個家長群組，許多都是因為假期活動或旅行而建立的。其中2個群組，到今天仍活躍，那是我曾經留下許多情緒的群組，那是我曾經得到不少鼓勵的群組，那是我們曾經一起成長、大笑大哭的地方。任何資訊都比不上我在迷茫中有同行者，比不上我在低潮時有人打氣，比不上我在得意時有人擁抱。於我來說，最有用的群組是精神心靈支持的群組，讓我更懂得成為好媽媽。

回覆了蘇菲好友媽媽的信息，期待我們的約會。這2個群組應不會有刪掉的一天，我們仍在人生的另一段路彼此扶持，學習如何迎接子女高飛，自己活得更美。

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文：蘇菲媽

中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

[Happy PaMa 教得樂 第405期]