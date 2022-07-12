升學攻略：黃大仙鑽石山 出色學前班推介

問◢ 家住鑽石山，女兒即將適齡入讀PN（學前班）。我們家附近有鑽石山靈糧幼稚園，但未來一兩年或會搬家，並希望日後上直資或私立學校。想問鑽石山靈糧幼稚園質素如何？有什麼同區的幼兒園值得推介？

答◢ 參考教育局質素評核報告，本人給鑽石山靈糧幼稚園的評級為僅次於A++的A。所以此校無論在學與教、行政管理及持續發展、學校文化、給予兒童的支援幾方面都很好。鑽石山屬黃大仙區，值得考慮的學校頗多，其中東華三院群芳幼兒園、香港基督教女青年會彩雲幼兒學校、基督教香港崇真會安強幼兒學校比較突出。

女兒不喜歡寫字

怕入官校太催谷

問◢ 我們即將搬入元朗區，校網為73，但不太熟悉當區的學校，請問南元朗官立小學、光明學校和元朗商會小學哪一間較好？女兒愛發問，不太喜歡寫字，官校會不會比較催谷呢？

答◢ 如果用「世襲超收額」來排位，光明學校和元朗商會小學在73校網9所小學中分別排名第2和第4，所以前者排名較高。至於官校會否比較催谷，沒有專家做過這方面的調查，所以無證據證明官校比較催谷，傳言不宜過信！

叩門4校沒回音

建議致電問一問

問◢ 兒子在40校網，獲派大坑東宣道小學，由於位置相對遠離住處，所以在長沙灣附近已叩門4間小學，但全部沒有回音。請問我現在要寫信給校長？還是等之後有waiting機會呢？想問7月中之後還可能有學位給候補生嗎？

答◢ 如果不想被動的在家乾等，可以主動給學校一個電話，詢問兒子的機會，以及如有機會何時會接到通知。寫信當然可以，但等回覆的過程比較慢，校長如比較忙也未必會回覆。7月中應該大局已定，除非突然有學生轉校或移民，才會有學位給候補生。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：趙榮德

前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第405期]