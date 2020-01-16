教大GPS：同志學生：聽不到看不到真實的我

非異性戀被視為不道德

澳洲學者Adam Hill的團隊今年4月發表的文章提到，遭受性傾向歧視和欺凌是同志青少年自殺傾向的預測指標。社會心理學者Gregory Herek提出性傾向偏見的概念，意指個人或團體視異性戀為唯一「正統」、「存在」的性傾向，視非異性戀為「次等」、「不存在」的性傾向。學校在課程、輔導系統，甚至校規上，有意識地不承認非異性戀學生的存在，無視其成長需要，或是利用專業權力，認為學生的性傾向「必須改變」，使他們被羞辱、抑壓的情緒埋藏心中，日復一日，在學校感孤立，苦不堪言。

Hill的團隊在一項針對4000多名14至21歲同志青少年的研究發現，曾經遭受性傾向欺凌，參與性傾向改變治療或來自宗教家庭的參加者，自殺風險都較高。美國學者Amy Green的團隊去年1月發表研究，收集了逾2.4萬名13至24歲同志青少年的數據，發現若得到成人和朋輩包容其性傾向，過去一年自殺未遂的機率會降低40%至45%。

我在本地的研究中，邀請了60多名社工深入訪談。有受訪者指在服務或培訓機構中，有社工試圖用宗教價值觀將性傾向的偏見合理化；亦有受訪者指在有關社工專業操守課堂上，講者以宗教價值觀套用到社工實踐上，認為非異性戀是一種不道德的行為。

如同志學生的朋輩或身邊的成人，理解性傾向偏見帶來的精神健康風險，在生活及學校制度上包容接納孩子的性傾向，可令孩子有更大的空間去探索自己。事實上，教師與社工的專業守則應從學生的最大利益出發，如遇上專業與個人宗教價值觀的衝突也很常見，可尋求專業督導，協助自己在面對價值觀衝突的情况下，仍以學生的最佳利益為依歸。教師及學校社工不妨在日常生活中與學生建立關係，聆聽他們的內心掙扎，理解他們能夠肯定自己的喜樂！另外，也可作為橋樑，轉介學生至社區的同志學生支援服務，如小童群益會的同志青少年服務及LGBT+/Ally Paulinians學生支援，使他們得到朋輩互助，減低孤單感。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：郭勤（香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授）

由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第405期]