半職爸爸：兒童權利捍衛者倪匡回到了宇宙

香港回歸25周年，一派歌舞昇平，不旋踵，倪先生回到外星人C身邊。倪先生最後一本衛斯理小說《只限老友》最後的結尾如下：

只限老友的結尾

「是不是接受溫寶裕的邀請，一時之間很難決定。不過老朋友卻很容易知道我究竟做了什麼樣的決定：若以後再也看不到衛斯理記述的故事，事情就很明顯了！」我們再也看不見衛斯理，事情明顯不過。他終於接受了邀請，離開了地球。

2013年，曾以自由寫作人身分為《明報》採訪倪先生，首先自認書迷，還把女兒拖下水，說女兒也是書迷，倪先生聽了很高興。話鋒剛起，倪先生忽問：「你做了自由人多長時間？」我算了算，答道：「怕有兩三年吧。」倪先生提高聲調說：「可以這樣為生，你幹得不錯！」

這就是倪匡，平地無事，一個小書迷，還會腦筋急轉，給你美言兩句，讓你快活。那個訪問，我提到了他的雜文結集出版得少，他說雜文有時間限制，結集出版，時空不同，別人不知你說什麼；我說除了罵共產黨，你的雜文還有許多篇是為兒童權利奔走疾呼，這些觀點，放在今天社會一樣擲地有聲。

衛斯理「上身」

他有一篇雜文名為《偉大》，是講他贊成一家人寧願一星期沒有牛油吃，也要給兒童買一頂漂亮的帽子。因為一星期不吃牛油，很快便會忘記，但兒童得到一頂帽子的快樂卻可以記憶一輩子。那時因為有兒童模仿《幪面超人》的動作而跌死，全港輿論聲討電視台，要求禁播片集，好像只有倪先生發文，為不能發聲的兒童發聲，捍衛兒童享受娛樂的權利。

小時候沉迷衛斯理，不能自拔，課堂作文，動輒「衛斯理上身」，前一句「陡地面色一沉」，後一句「露出了詭異絕倫的表情」，還會加一句「自小受過嚴格武術訓練」。不問情由，模仿衛斯理，自得其樂，樂此不疲。中學的中文老師讀了，忍不住留下評語：「看衛斯理小說太多，中毒甚深！」

看見老師的評語，我沾沾自喜，因為看衛斯理而能「中毒」，我視為讚美而不是批評。長大了，我漸漸明白，倪先生文如其人，大筆如椽，或口伐舌擊，鞭撻人性之惡、極權之醜；或舌綻春蕾，妙語如珠，一字一語，如黃河之水，從天而降。一座看官，或驚或笑，或喜或懼，或慚或怒，有的拍案而起，有的拂袖而去，更多的觀眾歡呼喝彩，大叫「安哥」。

寫作界的外星人飄然遠去，留下腦電波，駐守在能讓孩子自由呼吸的空氣裏。

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文：張帝莊

資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第405期]