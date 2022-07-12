好去處：Peppa陪放電 滑草賽跑玩不停

【明報專訊】「噶！噶！」Peppa Pig跟大家say hello！最喜歡與家人和朋友仔一起玩耍的Peppa Pig知道小朋友與她一樣「無時停」，所以特別邀請大家到九龍灣一起坐小火車、玩滑草、參加跑步競賽，齊齊過一個充滿活力的假期！
文：顏燕雯
小模特兒：Leila（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）
室內展覽遊戲館 適合幼園初小孩子
很多小朋友都和Peppa Pig一樣喜歡到戶外玩耍，但近期天氣總是陰晴不定，經常打亂大家的計劃。不過好消息來了！全新室內展覽遊戲館「Peppa Pig玩樂日互動特展」，不但可以讓大家歎住冷氣周圍走，更有不同遊戲設施，絕對滿足到小朋友和爸媽需要。這個適合初小及幼稚園孩子的遊樂場，集打卡、軟墊玩樂區、投影互動體驗及動感小遊戲於一身，讓大家走進Peppa Pig的動畫世界，在充滿童真的布景中盡情放電。
■INFO
Peppa Pig玩樂日互動特展
日期：即日至9月12日
開放時間：7月31日前逢周五上午10:30至下午5:30（每節120分鐘），逢周六日及公眾假期上午9:30至晚上7:00（每節90分鐘）
8月1日後逢周一至五上午9:30至下午5:00（每節90分鐘），逢周六日及公眾假期上午9:30至晚上7:00（每節90分鐘）
地址：九龍灣常悅道18號富通中心一樓PORTAL 6311
收費：$228起（分成人、小童及親子套票）
[Happy PaMa 教得樂 第405期]