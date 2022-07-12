假期活動：博物館互動好玩 與恐龍同眠 窺探清代帝后生活

文︰顏燕雯、陳真紀

香港科學館 8大恐龍化石免費睇

參觀恐龍博物館，不再是電影內的劇情！香港科學館集合了8組極具名氣和代表的物種，包括暴龍、三角龍、棘龍、異特龍、西龍、梁龍、哈特茲哥翼龍和幼齡蜥腳類恐龍，一次過展示給公眾欣賞。這個名為「八大．尋龍記」的展覽從侏羅紀和白堊紀時代出發，展示各種恐龍1比1的化石標本，除了展出化石真品，有的更是全球首個以3D打印重建的復原骨架模型。某些擺放標本的場景亦加入了大屏幕，播放特技影片來製造恐龍活現的真實感，大家可看到巨型的哈特茲哥翼龍慢慢飛到你眼前，以及乖巧的植食性動物梁龍在森林慢慢前行，非常有趣。

對小朋友來說，展覽中最好玩的部分莫過於「恐龍研究室」中大量互動體驗和遊戲，大家可扮演恐龍研究員，研究各種恐龍，如把仿製化石放於掃描器上，便會體驗到激光立體掃描技術如何記錄化石外貌；也可試玩恐龍骨骼拼圖，砌出迷你版暴龍或三角龍的立體骨架模型；更可利用現場索取的主題小冊子在不同展覽區集齊恐龍蓋章帶回家留念。而8至11月期間，館內亦舉行難得一見的「與龍同眠」留宿活動，只接受親子參與，屆時爸媽和孩子可以在科學館內玩解謎尋寶遊戲、參與科學示範等，與恐龍度過一個別開生面的晚上。

■八大．尋龍記

日期：即日至11月16日

時間：周一、二、三及五上午10:00至晚上7:00；周六、日及公眾假期上午10:00至晚上9:00；周四休館

費用：免費（「八大．尋龍記」展覽舉行期間，館內常設展覽亦豁免入場費）；

參觀者需於bit.ly/3bPwb3O預約

地點：尖沙嘴東部科學館道2號香港科學館2樓展覽廳

網址：hk.science.museum

「與龍同眠」留宿活動報名：bit.ly/3ApLj29

香港故宮文化博物館 躺平賞書畫

剛於7月初開幕的香港故宮文化博物館設有9個展廳，當中展廳8和9屬特別展覽，須持特別門票入場。不過，持有標準門票已可參觀1至7號常設專題展覽廳，對親子遊來說行程已十分豐富。博物館的不少藏品為國家一級文物，絕對值得細心欣賞，不過如果家中孩子年紀尚小，對歷史或文字仍似懂非懂的話，建議家長可先帶他們到7號展廳欣賞由6名香港藝術家創作並詮釋故宮文化的多媒體藝術，踏出認識故宮的第一步。展廳設有不少有趣互動體驗，如靠機械臂在空中舞動的紅絲帶，看它如何表演「空中書寫」；又或者走進儼如漫天星空的隧道「星垂平野」，感受宇宙無垠。

有了「好玩」體驗後，大家便可到其他展廳欣賞歷史藏品了！當中兩個專題展覽「紫禁萬象——建築、典藏與文化傳承」和「紫禁一日——清代宮廷生活」是介紹明清紫禁城及清代宮廷生活；另外3個專題展覽分別以陶瓷、清代帝后畫像和工藝珍寶為主題，不少珍藏如康熙禮服、清朝皇帝玉璽等都令大小朋友歎為觀止。除了用眼看，各展覽廳也加入不少互動學習元素，如可觸摸開片釉殘片，或拿起毛筆在電子屏幕上寫書法等，都是不錯的學習體驗。

■香港故宮文化博物館

開放時間：周一、三、四、日上午10:00至晚上6:00；周五、六及公眾假期上午10:00至晚上8:00

費用：標準門票（可參觀1至7展廳的專題展覽)成人$50、特惠門票$25、6歲或以下小童免費；特別展覽門票（可參觀1至9展廳）成人$120、特惠門票$60、6歲或以下小童免費。博物館開幕首3個月不設現場售票，必須經香港故宮網站、西九文化區網站，或透過西九文化區手機應用程式購票，也可於香港故宮的票務伙伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票

地點：九龍西九文化區博物館道8號

網址：www.hkpm.org.hk

香港海事博物館 探索小漁港故事

小朋友知道香港從前是一個小漁港嗎？想了解更多，可參觀香港海事博物館的「香江泛洋奇蹟：1945年以來我們的港口故事」展覽，以一枚二戰炸彈作為展覽的序幕，並透過25件具標誌的展品，包括天星小輪舊式收費閘機、「大飛」及泳手何詩蓓的奧運獎牌，串聯香港5個時代階段，探索香港崛起成為世界知名海事樞紐的故事。此外，場內特設「趣味角」，以互動裝置和遊戲，包括VR虛擬實景技術遊戲及海事常識互動問答遊戲等，讓大小朋友有趣地學習海事知識。

■「香江泛洋奇蹟：1945年以來我們的港口故事」特備展覽

日期：即日至10月30日

開放時間：周一至五上午9:30至下午5:30；周六、日及公眾假期上午10:00至晚上7:00

費用：$30（成人）；$15（長者、全日制學生、兒童、殘疾人士）

地點：中環八號碼頭香港海事博物館「專題展覽及文化活動廳」和長廊展廳

網址：bit.ly/3wMt9UU

M+ 與雕塑自由互動

藝術陶冶性情，若父母想趁假日培養小朋友的藝術觸覺，參觀西九文化區M+就最適合不過。M+現設有5大專題展覽，包括「香港：此地彼方」、「M+希克藏品：從大革命到全球化」、「物件‧空間‧互動」、「個體‧源流．表現」及「博物館之夢」，展出過千件珍藏。位於3樓的「M+遊戲地景」更可讓小朋友無拘無束地與雕塑自由互動。M+戲院亦在上月正式開幕，精選香港經典電影及世界各地的影像作品，涵蓋不同的主題及類型，給予大家豐富的視聽體驗。

■M+

開放時間︰周二至四、六、日及公眾假期上午10:00至晚上6:00；周五上午10:00至晚上10:00；周一休館

地址：九龍博物館道38號西九文化區

費用：免費（M+戲院須另外購票）

網址：www.mplus.org.hk/tc

PMQ 繪本讓精神飽餐一頓

PMQ 正舉行「餵飽你」繪本展，從世界各地蒐羅60多本以食物為題材的繪本，如講述祖孫情的《漢堡包和叉燒包》、體會生活中不一定事事如意的《誰的麵包烤焦了》等。大家更可以在非一般的圖書館內看書，負責設計的MIDWAY studio把日常所見的餐廳空間和用餐體驗結合起來，並把繪本分別放置於「餐桌」上，令閱讀恍如變成餐飲體驗。場內亦舉行期間限定工作坊，如親子創作結合《這是蘋果嗎？也許是喔》和《新發現！高麗菜星動物圖鑑》兩繪本主題的「高麗菜星球」，是非常有趣的繪本延伸活動呢！

■「餵飽你」繪本展

日期：即日至8月7日

時間：上午11:00至晚上7:00

費用：免費（工作坊另收費）

地點：PMQ元創方，A座7樓S710-S711室

網址：bit.ly/3ufARGu

工作坊報名：bit.ly/3yc6VMR

香港藝術館 移動櫈子創作自畫像

香港藝術館擁有眺望維港景色的落地玻璃，內設木系小屋和白雲椅子裝置，難怪有KOL指它是本地最「打卡able」的博物館。不過對爸媽來說，這個藝術館也是一個能夠讓小朋友認識不同藝術品的好地方，皆因這裏很多專題展覽也設有互動元素，讓小朋友親自「動手」去學習。如位於5樓的「不加思索自畫像」互動展覽，就包括大型LED顯示屏、可移動的櫈子和輕觸式顯示屏，當中接近40件香港藝術館藏品中的眼睛、鼻子和嘴巴圖像會展現於大型LED顯示屏中，展覽廳內的櫈子更設有「機關」，只要移動它，便可以改變LED顯示屏五官的位置，讓小朋友設計全新的畫像。

藝術館早前邀請了本地藝術家兼插畫家李美欣（Messy Desk）創作有關中國文物的插畫，更把藝術館3樓大堂變身成Messy Desk城市，小朋友可免費拿取畫紙，用顏色筆在Messy Desk畫作上填色，掃描二維碼後可看到作品在手機上「活」起來。

■不加思索自畫像

日期：即日至2023年3月22日

時間：周一至三、五上午10:00至晚上6:00；周六、日及公眾假期上午10:00至晚上7:00；周四休館（公眾假期除外）

費用：免費

地點：尖沙嘴梳士巴利道10號

網址：hk.art.museum

[Happy PaMa 教得樂 第405期]