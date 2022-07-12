從珍寶到耆英二號 聚散難料

「做到我做不到為止」

泉哥和培記從一開始便注定是命運共同體。培記開廠不久，黃家排第五的泉哥出生，可算在香港黃金年代生得逢時，依老人家的說法是「好腳頭」，難怪他不諱言得到父親痛惜，將船廠傳承給他。明年人與船廠一同步入「七十而從心所欲不逾矩」之年。「船廠無論如何也做到我做不到為止，何况還有跟隨幾十年的伙計和我哥哥，其中一個弟弟退休後也會回來。會不會傳給兒子？在我心目中他做到30分都沒有。這幾年修船的生意確實多到要推掉，但是從早做到晚，人很累。」泉哥估計自己最多做到75歲。「75歲差不多吧？還要繼續做？」

從網上得悉，昔日國際親善大使「耆英二號」因日久失修，部分結構已腐朽，有部分構件被運到寧波。曾經擔當「美食天堂」代表角色的珍寶海鮮舫，到底是浮是沉，深信香港人都等待着一個答案。腦袋忽爾播出已故導演羅啟銳編劇的《秋天的童話》，主題曲《別了秋天》的一段歌詞：人生，聚散似平常誰能預料……●