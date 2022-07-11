膚見：Omicron是天賜禮物？

加快產生群體免疫屏障

我曾建議先進國家要幫助沒有財力的地方提供疫苗，因為這些地方的疫情一定比先進國家嚴重得多，變種病毒出現的機率更大。隨着Omicron出現及不斷加快的傳播速度，令到這些地方好快產生群體免疫屏障，正常生活慢慢得到回復。Omicron疫苗雖然還處於臨牀測試階段，但對於貧窮國家來說，除了疫苗費用之外，還需額外人手安排注射和其他資源，是一個大挑戰，可能仍需要一段長時間才能達到足夠免疫份額。但是Omicron的出現，除了免去疫苗費用之外，物流及人手也不成問題，的確是很不錯的聖誕禮物。最近，南非又出現了新Omicron變種BA.4及BA.5，從初步數據分析，Omicron B1令到大部分人產生自然免疫，雖然感染人數回升，幸好入院及重症數字不多。從觀察所知，每一波疫情過後幾個月，社會上群體免疫隨時間下降，所以50歲以上，或有長期病患，要打加強針（booster）保護。

紓緩部分濕疹病人症狀

感染新冠病毒，會否也送一份禮物給嚴重濕疹的病人呢？

從已認知經驗，感染COVID-19會紓緩一部分濕疹病人的症狀。最近權威的歐洲皮膚及性病科月刊JEADV匯報兩個濕疹病例報告，一男一女，年約20歲，是患有嚴重濕疹意大利人；之前他們已經試用過不同治療，但都沒有進展，準備在2021年初開始生物製劑治療（biological therapy）。不幸地，他們都感染了新冠病毒，雖然症狀輕微，但亦推遲了生物製劑治療。自感染後，他們的濕疹病情不斷改善，直至現在也不需要開始生物製劑治療。

雖然新冠病毒感染所產生的TH1免疫反應，可以壓抑嚴重濕疹過多的TH2免疫反應，令到皮膚病得到紓緩，但新問題出現了：一個短暫的病毒反應，為什麼可以持續改善濕疹？會否在整個免疫反應當中，有些蛋白質對濕疹病情產生決定性結果？又或者日後可以生產一些疫苗，接種後出現像上述病人的效果。請不要介意我天馬行空，我深信大自然的確有很多好禮物給我們，問題是大家有否留意及努力去尋找。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）