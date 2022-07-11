快跑昏倒頭落地 術後偏癱 腦創傷復康 一步一堅持

腦創傷患者，縱使能救回性命，在復康過程上面對很多困難，例如情緒、邏輯思維、生活自理、社交、工作各方面；他們需要有很強的耐性和堅持，以及配合復康團隊的治療方案，才能一步步走向康復之路。

阿豪是30來歲年輕人，剛結婚1年，與太太和媽媽同住。他是電腦程式設計員，熱愛運動，是3項鐵人比賽參與者。看來生活一切美好，不料噩運突然來臨！

有一天，阿豪練習3項鐵人比賽，快速跑步時突然感到頭痛欲裂，之後便昏了過去，頭部直撞地上。送進急症室，經電腦掃描診斷後，發現腦內嚴重出血，顱內壓非常高。為了保住性命，必須即時接受腦外科手術，將血塊抽出，減低腦壓，術後送進深切治療部。可惜手術後，顱內壓仍十分之高，需要第二次手術將壞死腦組織切除。手術後經過3個月護理，病情穩定下來，之後轉送復康醫院。

我第一次見到阿豪時，他躺在牀上，鼻上插上胃喉，精神委靡，沒有眼神接觸，對別人的問候毫無反應，只在感到痛楚或不舒服時，才發出呻吟聲音。因為阿豪左腦嚴重受創，引致右邊手腳偏癱無力。日常護理，如洗澡、大小便、更衣、飲食等，完全需要依賴別人照料。

預期復康結果不樂觀

根據經驗，阿豪的情况，預期往後復康結果不太樂觀。這一點，急症醫院的醫生早已告知阿豪的媽媽和太太，着他們要有心理準備。豪媽和豪太都十分着緊病人。阿豪是獨子，自小由豪媽獨力養大，很不容易看到兒子長大成才，成家立室，阿豪就是豪媽一生的成就和希望。每次豪媽探望兒子時，都表現得憂心重重，淚流滿面。豪太與阿豪結婚1年多，就要面對如此噩運，看着深愛的人受苦，心裏十分難受！豪太還要面對日間繁重的工作壓力，以及在夫家和奶奶的生活摩擦。畢竟豪媽和豪太婚前各自生活，有不同生活習慣。從前有阿豪在當中協調，現在婆媳關係變得緊張。

曾經有許多次，婆媳在病房探望阿豪時，就為着如何照顧阿豪的事，鬧得面紅耳赤，需要護理人員介入調解。兩人既愛且恨的關係，增加了醫護人員與家人釐定復康計劃的困難，亦影響了阿豪的復康進程。我亦曾擔當和事老，提醒他們要同心合力，才能有效幫助阿豪復康；亦應避免在他面前爭拗，以免影響復康意志。

雖然預期復康結果不樂觀，但考慮阿豪仍然年輕，經復康團隊開會後，決定給他較長的復康時間。

傾斜牀練站立 漸有起色

開始復康的時候，遇到很多困難，阿豪身體狀况十分虛弱，連坐在靠背椅上半小時也應付不了，血壓會急降。物理治療師只能利用傾斜牀，被動地幫助他站立；由低角度開始，慢慢增加站立的傾斜度，訓練阿豪身體血壓自然調整的反應。利用傾斜牀作站立訓練還有很多好處，例如減少褥瘡形成、改善肺活量以減低肺炎風險、改善病人神志、減少骨質疏鬆及增加病人體感能力等。治療師又利用肌肉電療刺激，使偏癱肌肉活動起來，希望減少肌肉萎縮，同時誘發肌肉活動。

治療師亦利用輔助機器，如攪手機及下肢單車，幫助病人作被動式活動，減少關節僵硬的併發症。

阿豪的進展雖然十分緩慢，但慢慢見到改善，經過1個多月密集訓練，已能適應長期站立超過半小時，並能坐在牀上保持平衡；本來乏力的手腳，亦有輕微活動；思維意識亦改善，能與他人簡單對答。阿豪的進步，對豪媽、豪太及整個復康團隊都有很大鼓舞！

治療師扶持 站更穩走更遠

物理治療師嘗試增加訓練，由被動斜牀站立，改為利用支架主動站立。剛開始時，阿豪表現十分困難，需要兩個治療師大力扶持，才能勉強完成1分鐘站立訓練。可是他沒有放棄，每天不斷重複練習，體能漸漸恢復過來。約半個月之後，已能利用支架，在1人輕扶下站立得穩！手腳肌肉鍛煉，亦由被動模式轉為主動輔助模式，以加強肌肉的主動鍛煉。

看到阿豪的進步，豪媽及豪太心情稍為安定下來。兩人關係亦有所改善，明白阿豪的進展是最為重要。

隨着阿豪體能改善，物理治療師嘗試訓練他的步行能力。剛開始時，阿豪需要利用步行架，在兩個治療師扶持下，勉強踏幾步，已經滿頭大汗、筋疲力盡。雖然如此，這小小的幾步，對阿豪來說卻是很大進步，在復康路上，打了一劑強心針！

每天的體能鍛煉，叫阿豪疲憊不已，可幸他沒有放棄，步行能力和距離一天天增多。經過3個月訓練，他已能利用步行架在1人扶持下，走完15米，這距離意味着他能應付一般家居室內活動範圍，亦表示他距離回家的路不遠了！

出院續鍛煉 家人學照顧

復康團隊開會商議後，認為阿豪是時候出院了。為了讓家人有充足信心安全地在家中照顧阿豪，同時能做有效的家居訓練，治療師安排家人接受照顧者訓練，例如扶抱技巧、牀上及輪椅轉移訓練、步行扶持訓練，還協助添置輔助儀器及教導使用方法等。

出院一天終於來到了，阿豪換上自己的衣服，精神爽利；回想他剛到本院時，跟現在判若兩人。

阿豪出院後，轉介到日間復康中心持續復康鍛煉。經過2個多月，已可利用單拐杖於室內獨立行走。阿豪復康路依然漫長，還要面對工作、社交生活質素等問題。心裏為他默默祝福和禱告！

轉眼兩年 重投工作

時光荏苒，轉眼已是兩年。有一天，一個年輕人手持拐杖，在媽媽和太太的陪伴下，手裏還拿着牌匾和果籃，原來是阿豪！雖然行動還是有點不便，他現在已返回從前的工作崗位，生活如常！打從心底裏為這個年輕人感恩，我們當年決定和努力，真的沒有白費！

阿豪送的牌匾上寫着「視病如親，專業精神」。相信這是提醒，亦是鼓勵。

阿豪的復康，全靠復康團隊的努力、家人的配合、病人的堅持，加上志願機構在社區的支援、上司的工作安排和遷就，都是成功復康的重要因素。盼望各界能為復康人士提供機會和支持！

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文：陳永超（香港物理治療學會腦科專研組主席、物理治療師）

編輯：林曉慧

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