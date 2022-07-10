無定向學堂：為動物爭權益 先要爭取人格？

動物有「人格」嗎？

案件的爭議點之一是大象有沒有「人格」，法官主要意見書承認大象聰穎、具同理心和自我意識，但指出非人類動物的自主、智力和情感能力不是行使人身保護令的決定因素。浸會大學應用倫理學研究中心代理主任陳成斌研究動物倫理，他說human和person都是「人」，但前者指涉生物學特徵；後者是心理特質包含思維、智力、感知、道德判斷和自我意識等。而在倫理學層面，動物福利（welfare）、非自願或不自願安樂死和墮胎均是典型「道德邊緣例子」，因對象缺乏某些人格如理性判斷能力或自我意識，沒有一刀切的處理標準，到最後或只能訴諸道德直覺。

這次興訟的動保組織Nonhuman Rights Project（NRP），一直為美國多隻類人猿、大象、海豚和鯨魚爭取人格和人身自由，這次的主角Happy曾通過認知測試，更具說服力。但陳成斌表示目前其實沒有檢視人格的一張「清單」，故動保組織只能先看動物有哪些與人類近似的能力，「有一項就先處理一項。人有人權不是因為生物上是人，而是有人格，如果動物有相應的人格，何不給牠們相應權利（right）？愈接近人類的，就有愈多權利，故他們的想法不是太匪夷所思」。例如人有求生能力，所以不能被侵害生存權，動物亦有求生能力，理應享同等權利。若是動物沒有的人格，例如牠們不能辨認總統候選人，那就不需有投票權。他提到動保人士通常是行動派，不會如學者般把人格理論想得周備才行事。影響深遠的Tom Regen，也是先以動物權利保衛者自居，之後才是哲學家。

陳成斌又說非人類人格（nonhuman person）這概念在宗教或較易理解，可以是神祇或天使魔鬼，但就甚少用於法律。NRP其中一個論據是，即使在英美奴隸未被賦予「合法人格」的時代，也可用人身保護令來釋放他們，所以同樣可在具人格的動物身上開先例。陳成斌則相信即使person的涵義比human廣，立法時亦理應只考慮到人類，NRP「強行」延伸法律，是目前未能服眾的關鍵。法官亦避免重新詮釋法律，會建議以立法途徑跟進。雖然敗訴，但NRP已於別的州份為其他大象提訴，並稱會參考是次少數法官的意見。

為動物分級具爭議

NRP指摘目前法律沒有區分出大象和毛蟲、Happy的權利跟螞蟻無異，這種以人格為動物分級的觀點也非人人同意。哲學家Martha Nussbaum曾提出相近的動物權等級論，以「能力分層」為標準， 認為高智慧生物和親近人類的動物如貓狗，應享有更多權益，香港「NPV動物權益教育」負責人麥志豪說：「但要反駁好簡單：人類就不是這樣劃分，傷殘或智力有問題的人士，都應享有同等人權。為何要用另一原則分配動物權益？」

動物權益 須從人心推動

動物通常被定義為不擁有權利的財產。今次案件令人們欣見有其他可能，因法院認同「Happy不僅是合法東西或財產」。麥志豪比較，現時大多數地區包括香港均視動物為財產、商品或「移動的貨物」（moving goods）；近年部分歐洲國家開始用感知生物（sentient beings）定義，這雖然沒有直接賦予動物權利，但提示人類要以人道精神對待牠們。走得更前的國家，甚至訂立令動物快樂的法例，如要定時遛狗；金魚要有伴侶，不能只養一條；停售圓形魚缸，以免牠們不斷繞圈致精神受創。但談到動物的人權，各國就暫時止步，因這將會引起連串訴訟，牽涉飼養寵物、食物製造甚至動物實驗等範疇，足以撼動世界。動物權益或權利強調動物是自己生命的主人，非人的附屬品，比動物福利（welfare）更難做到。麥志豪說自己多年來仍未想通界線：動物是否享有絕對權益？或只能給予牠們福利？即使是支持動物解放的Peter Singer，也寫過如在沉船之際，船上有一人一狗，只有一個救生圈的話，就應該要留給人類，因為人類對後世社會幫助較大，由此衡量生命的價值。

要把動物當人看待，大眾此刻或較難接受，陳成斌則介紹另外兩套較易明白的思路。首先是Peter Singer，他用的是效益主義，以減少世界的痛苦為原則，例如現今生產食品的方式令動物受苦，所以應該摒棄；蚊子沒有痛覺，換言之殺蚊沒問題。聽上去簡單易用，不過這思路時有「撞板」，「沒有痛覺的植物人；或者出世後發現身體有缺陷的嬰兒，可以為了減少他日後的痛苦而殺掉他嗎？」

以惻隱心護生 較易獲認同

另一套是儒家動物倫理，強調惻隱之心，人皆有之，如此叫大家不要虐待動物、要有同情心，較易得到認同。「但這觀點與動物權益仍有差距，例如未去到不吃肉的程度，或者賦予牠們什麼。」此思路側重人類自身的道德感覺，如「見其生不忍見其死、聞其聲不忍食其肉」。套用在現實裏，可能是較多人關心生活常見的貓狗；但如果某個社會習慣吃狗肉，用此角度看就未必有問題。

惻隱心通常是關注動物權益的起點，繼而才到善待、減少痛楚、爭取權利、立法等，像Tom Regen曾在大學做過屠夫實習，便不忍殘殺動物；NRP入禀的動機也是見大象處境可憐，之後再循人格去爭取權利。陳成斌說這當中沒有高下之別，也非一級級遞進。若給予動物明確權利，會較方便社會運作和法律規範；但儒家說的則是由禮到法，如果沒有惻隱心，法例或會形同虛設。香港定義動物為財產，但有保護動物的相關法例，麥志豪指兩者似沒有牴觸，但認為，「法例是人道立場，但我們沒有基礎、精神，如果將動物定性為感知生物，就可以像外國進一步去講快樂，不再有放在膠袋的金魚、困在籠內的雀鳥」。保護法是福利一環，而權益要從人心推動。鑽研動物法的香港大學法律系副教授Amanda Whitfort回覆記者查詢表示，香港承認動物會感受到痛苦，亦訂立了保護牠們的《防止殘酷對待動物條例》，有見條例即將修訂，加入動物福利建議，她期望涵蓋的不只是寵物，也要惠及圈養動物包括食用動物。

移送庇護所 真係有需要？

若把上述思考套用在Happy身上，什麼才是最符合牠福祉的安排？NRP的倡議不是放生，而是將牠送到大象庇護所，以享用更多自然環境和結識其他同類。營辦布朗克斯動物園的野生動物保護協會則說，Happy在園內已得到專業照料。陳成斌從減少痛苦的角度去想，Happy年紀老邁，應讓牠留在熟悉環境，甚或為牠安排同伴。麥志豪認為，若移送大象到新地方，或許只是將人類的行善欲念強加牠身上，未必是牠真正需要，正如善信放生和餵野豬的行為，「人類統治世界，永遠離不開從我們角度出發去決定動物的權益」。

在他看來，香港現况較接近動物權等級論，諸如人們反對殺野豬卻在吃豬肉；「毛孩論」盛行、說到動物權益幾乎等同寵物。此外，也有點像Peter Singer的效益主義，許多人反對困養海豚做表演，但若園方說是非牟利及做教育，大家就不再反對，但在他眼中這明明仍在剝奪海豚權利。陳成斌正與他持不同意見，認為「教育」是目的，並不能由此判斷海豚有否得到人道對待，如能提供適合海豚習性的飲食和生活環境，未嘗不可。

麥志豪說，隨動物議題推進，會逐漸超出大眾理解，最後圍爐取暖，所以有人說他是貓狗癡、動物癡，他就知道是自己方向錯了。他有次光顧越南餐廳，店主推介牛河，他回答說牛會痛所以不吃，店主轉而推介蠔餅，說蠔不會痛，他唯有停止解說。「別人理解不到的不要再強迫下去，起碼他理解牛會痛，若再堅持說下去，反而會覺得我們神經病。」他設立動物權益教育小組，正是想拓闊港人對動物的認識，但就收起「趕客」的素食主義和不殺曱甴論，免得公眾把保護動物權益的門檻想得太高。動物仍難逃人類的管治，動物權利討論亦未有定案，但觀雛雞可知仁，這案件正好提醒人類別過分「自我中心」，適時思索自己與動物的位置。。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供、梁雅婷

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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