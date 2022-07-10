副刊

星期日生活

家明雜感：羅啟銳的遊子意、赤子情

【明報專訊】很遺憾，《秋天的童話》的修復版剛剛安排在台灣及香港公映，早前颱風天竟突然傳來編劇羅啟銳離世的噩耗。報道說他是突發性心臟病，享壽69歲。

上 / 下一篇新聞

相關新聞