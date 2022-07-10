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movie chic movie style：經典《獨臂刀》與保育《衛斯理》

【明報專訊】倪匡先生筆下的小說和劇本，多若繁星，一直有說，他是寫過最多華文小說與劇本的人。是真是假，不用翻查數據了，就當這是科幻小說的不解之謎就好了。

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