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2022年7月10日星期日
星期日生活
安倍之死
亂
周日話題：頭髮亂了
周日話題：難為了粉絲
同場加映：見習生核突設計
白路逆行手記
阿貓阿狗：#149 時間（五）
什麼人訪問什麼人：從太平洋到大嶼山──訪問島嶼研究學者Otto Heim
三松閣：虛擬世界的道德？
誰人日記：慢活
圖文城市
黑心年代：貓二
同場加映：《分手的決心》：朴贊郁與他的危險情人
1000x1000 空想星期天
movie chic movie style：經典《獨臂刀》與保育《衛斯理》
論語‧電影：諸樣神偷
家明雜感：羅啟銳的遊子意、赤子情
影片簡評
咩世界：第346期 ／炎夏
單元連載
單元連載：貪食蛇故事和蓋不正的坑渠蓋
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧一直看倪匡
{談性達人}阿Fe 開放‧保守 尊重性自主
盤中食事：韓式鮑魚粥 夏日補身藥膳
無定向學堂：為動物爭權益 先要爭取人格？
ways of seeing：DOCUMENTA FIFTEEN帶來的Lumbung藝術實踐
通識導賞：宗教研究 不為正邪定分界
未來城市：比英國實驗先行一步 社企4天制實戰記 員工好work
阿貓阿狗：#149 時間（五）
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【明報專訊】作者•李香蘭
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安倍之死
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同場加映：見習生核突設計
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圖文城市
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同場加映：《分手的決心》：朴贊郁與他的危險情人
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家明雜感：羅啟銳的遊子意、赤子情
影片簡評
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ways of seeing：DOCUMENTA FIFTEEN帶來的Lumbung藝術實踐
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未來城市：比英國實驗先行一步 社企4天制實戰記 員工好work
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