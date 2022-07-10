同場加映：見習生核突設計

這位於有望成為亞洲國際文化都會市中心嘅雕塑，有兩大功能，賀懲教署成立一百年，又慶香港回歸中國25年，兩件事配對既不平衡且風馬牛不相及，冇大冇細拍拖製造七一慶典標記。懲教署令人聯想監獄，把監禁懲罰與回歸祖國相連，希望只係冇經大腦而非有心攞景贈興嘅壞分子行為。

開心慶典自然要有繽紛熱鬧節慶式標誌，本身也是主角的懲教署，始終要有點承認，除底部有懲教署logo外，唯一是對聯提及「賀懲教並重四十年．慶香港回歸廿五載」。何解慶祝四十年而不是一百周年？令人一頭霧水，觀眾要深入調查始能領悟，那是指懲教署四十年前採用懲罰教育並重原則（未知之前是否以坐監兼打鑊甘為原則）。既慶祝25年，又慶祝一百年，再話慶祝四十年，市民必問究竟你講乜？

何處讀起？

傳統中國閱讀方法是由右至左，對聯中右為上聯左為下聯，與西洋由左至右方式剛好相反。當然先右後左或先左後右實無所謂，只是文化差異和個人習慣。惟此論點這裏不能套用，首先雕塑上端招牌「25周年紀念」，採用洋鬼子左至右鋪排，為整體閱讀方式定調，這也無所謂，不少文件包括政府文件都是由左至右，惟左右格式用於對聯就有所謂，因上聯下聯有所別。傳統而言上聯為次，下聯為重，後者為對聯作結語。依這西式排序，25周年為開頭，懲教署為結語，真係冇大冇細，幸好港人豁達兼洋化，更不認識中華文化，相信不會計較。

視覺元素及造型，是研究藝術品首要對象。慶祝25周年要熱鬧兼富中國特色，帶出這些效果不難，可參考愛國文化活動，由花燈羽扇舞到龍鳳大酒樓設計，但找個得體標誌代表回歸則困難。坪石邨咁狂掛紅旗，中環沒這易受操控的內聚空間，何况公眾反應不夠積極，再用三腳寶鼎只會引來啋啋聲。最後設計選用花燈，既是一家團聚符號，亦可是元宵溝女。惟燈籠用於回歸有點無釐頭，可能想不到其他可能，遂以之作基本結構。燈籠分成八個平面組合，每塊面中間有窗門般圖畫，頂端再有八塊略凸出的窄長平面，上有圖畫，是典型走馬燈結構。燈籠與回歸冇乜關係，最多只係圍住小圈子內轉嚟轉去，這裏用燈籠作基本架構，再大加修飾以遮蓋太鮮明燈籠樣子，如頭加頂荷花，底部加座，再以花紋潤飾，每塊中間平面兩側伸展出如手臂般裝飾，撩人花碌碌遮蓋燈籠樣，保留熱鬧節慶感。

頂部凸出花瓣，作為裝飾則太大，也可能這不是燈籠而是花瓶，但花朶放在瓶內只露出半截花瓣，又是什麼鬼花瓶？傳統花碌碌容器除花樽外，還有熱水壺和痰罐，三者造型均不如燈籠般硬直。惟一國兩制乃鄧小平構思，人們想起小平同志便想起他腳下的痰罐，何况熱水壺和花樽沒有座，觀者有痰罐聯想不足為奇。

無論燈籠或痰罐，最差劣是那散亂欠統一裝飾，無關重要的點綴如炒雜碎般貼上，試圖製造塑繽紛活潑，也反映出設計者缺乏安全感。而這錯亂無意間製造其他聯想，例如燈籠上端長塊上的圖案像眼睛，主體側面伸出的裝飾像雙手，遠看像日本超人片集中機械壞蛋怪物，好哋哋回歸卻找來壞蛋來慶祝，真係搞嘢。

裝飾欠統一

事實上整個設計似乎跟香港無關。為增加港人認同，設計加上香港得獎運動員公仔，遺憾是這些公仔都是隨便放上去，未能成為整個慶回歸不可分割一部分。好的設計每個元素緊密相扣，稍為移動一兩個，便會破壞整個設計的完整和相互平衡配合，甚至改變整體感覺。觀眾試吓移動這些運動員的擺位，不論如何移位，都不會改變燈籠感覺，很明顯燈籠才是主位，運動員只是旁加點綴。

裝置最大敗筆是裝在雕塑四邊上下的不鏽鋼框，強力硬實的包圍這慶典物，視覺上騷擾並局限它的空間伸展力。藝術品不只是它自身的存在，也要四周空間予以伸展，行內稱之為「呼吸」breathing，這也解釋了何解現代博物館畫框，都用極低調細小畫框，以不干預作品為原則（西方畫在十七至十九世紀曾流行裝飾濃厚金畫框，視畫框為藝術品一部分甚至身分象徵，這是特別潮流，即使如此也不能干擾展品的觀賞）。鋼框可幫助打燈，及方便拉上鋼線穩定展品，但這都是裝置上的懶惰，只要花點心思，在燈籠內部加鋼架，從地面拉鋼線支持和在地面打燈，個別位置可以用長鋼條從高處照射，不用以鋼架牢牢包圍。雖然此法簡單方便，但如斯重要回歸雕塑，身分未明雜亂無章且作狀，重有鋼框圍困，難以舒氣伸展。咁樣慶回歸雕塑，猶如學師未成見習生學人搞大件嘢，真係大吉利是。

文、圖˙何慶基

編輯•利永倫

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