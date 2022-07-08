一刀刀將藝術與群眾扣連 木刻版畫 為民發聲

「普遍與特殊︰亞洲木刻群像」展覽的客席策展人吳君儀，由1930年代魯迅引領的「新興木刻運動」說起。當時魯迅受德國與俄羅斯的社會現實主義版畫影響，在他眼中木刻版畫不同於水墨畫和西方繪畫之處，在於樸素的製作方法及強烈的表現力，吳君儀解釋︰「它是一個很簡單，每一個人都能運用或擁有的媒介，可以去發聲和記錄。」而該次木刻運動在精英分子以外，亦有不少平民參與其中。

以石硤尾制水入題

運動其中一個重要人物——已故藝術家黃新波，被視為中國現代版畫藝術的先行者，吳君儀向香港收藏家借來他的兩幅作品展出，如1948年的作品《賣血後》，刻劃人物痛苦掩臉的模樣，因只有黑白兩色，線條簡單，對比強烈，主題非常突出。另一幅是他的1962年作品《出現在另一個世界裡》組畫之二〈山水圖〉，以石硤尾制水情况入題，可見藝術家持續以創作關注社會問題。黃新波戰後到香港生活時創辦的「人間畫會」亦旨在用藝術為人民發聲。

中國的木刻版畫發展下來，因有利反映社會現况，能大量複製傳播，被視為抗戰與革命中推動民族意識等的重要方法，是以人民大眾為主體的「大眾文藝」。思潮亦影響到韓國和日本的現代木刻版畫運動，在展覽入口處，黃新波作品旁邊，便是韓國藝術家李允燁（Lee Yeon-Yeob）的作品，他師承藝術家洪成潭（Hong Sung-Dam），這位師父曾參與1980年的光州事件，並提出民眾藝術理念；而徒弟李允燁同樣以作品發聲，展覽中他有一份作品，題為《反對擴充美軍基地！》。

木刻版畫的歷史如此精彩，但世界變得快，自從數碼印刷技術出現，相較下木刻版畫不再是製作便宜、容易傳播的媒介，加上社交媒體的出現，讓信息傳播方法變得翻天覆地。現時重提木刻版畫，吳君儀指亞洲出現「新．新興木刻運動」，這些創作者多以木刻為連接弱勢社群的媒介，由此介入社會。展覽展出亞洲7個國家及地區，共12個藝術家與藝術組織、26組不同類型的木刻版畫作品。

亞洲組織互相啟發交流

帶起這股新風潮，印尼藝術組織「稻米獠牙（Taring Padi）」可說是佼佼者。此團體亦有參與在上月開幕的第15屆卡塞爾文件展，其作品更捲入反猶風波，後來道歉及撤回作品。其實此團體在1998年成立，不少作品回應新自由主義，關注土地、農民、工人、環境、女性和全球化等社會議題，在是次展出「日曆海報系列」及「橫幅系列」可見。稻米獠牙希望把藝術帶入社區，與人們唱歌念詩外，亦透過木刻版畫喚起人們的社會意識及關注自己權益。

而馬來西亞藝術組織「龐克搖滾舍（Pangrok Sulap）」是受稻米獠牙啟發而投入木刻版畫創作。組織成員拜訪偏遠的村落，並與村民生活2至4星期，收集村歷史和傳說故事，在作品《提那亞斯族基奧耶普村的故事》就可以看到村落之間的衝突如何靠巫婆「施法」和解；另亦有關於現實生活的部分，如製作藤器、捉魚、伐木問題等。他們營運的特別之處是將賣出版畫的收益分為3份，除分給組織全職成員、預留下次計劃資金外，亦會在村落建立做手作的基地，讓村民繼續創作交流。

吳君儀認為亞洲之間木刻版畫組織的網絡亦非常重要，在稻米獠牙啟發龐克搖滾舍後，這兩個小組再與東京藝術組織A3BC交流，A3BC舉辦的工作坊又啟發台灣「印刻部」等藝術組織的成立，這些組織的作品在是次展覽中亦能看到。

在當代藝術重視個人主義下，木刻版畫卻是藝術家和組織連結弱勢社群探討「生命政治」的媒介，讓人們認知和表達生活中面對權力的多重壓迫；吳君儀提及「勞動」，木刻版畫需要創作者一刀刀在硬木上刻劃圖畫，勞動過程也讓民眾有連結與交流的機會，而每個人勞動的成果就體現在版畫不同的雕刻風格上，所以一幅木刻版畫，能看到每個人的勞動和生命，反映亞洲群眾運動個人與集體兼顧的可能。

■普遍與特殊：亞洲木刻群像

日期︰即日至7月12日

時間︰中午12:00至晚上7:00

地點︰1a空間（土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村14號）

網址︰bit.ly/3QWZiCx

文：胡筱雯

編輯：朱建勳