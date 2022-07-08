安全須知：踩馬路右轉風險較高 入彎忌走捷徑

單車教練Ken指出，由單車徑駛進馬路要格外留神，必須如同車輛駕駛者般觀察前後左右行駛的單車和車輛，切勿低估由遠處駛近的車輛速度。他特別提醒踩單車時切勿戴耳機聽音樂，同時還要戴上單車頭盔，以策安全。

小路出大路 雙白虛線讓路

根據《道路交通（車輛構造及保養）規例》，單車必須裝配一個可發出充分警報的響鐘，車尾亦要有紅色反光板。若在黑夜或能見度低的環境下，要在車頭展示白燈及車尾展示紅燈。Ken建議新手盡量在日光下踩車，租車時，必須檢視單車是否裝有響鐘及在車尾配有紅色反光板。

作為路面使用者，踩單車人士須遵守交通規例，Ken舉例指當由小路出大路，地面畫有雙白虛線，表示駕駛者必須給大路上的車輛或單車讓路，並在有需要時停車等候。

Ken又提醒，踩馬路時右轉的潛在危險較高，因為你必須橫越迎面車輛使用的行車道。所以右轉時要先觀察路面，將單車靠着道路中間的虛線右側前進，提早發出右轉手號，然後在確認路面安全後才右轉。入彎時切忌走捷徑，即踩界穿過右方路口的迎面車輛行車線，而應該以較大彎度右轉入正確的行車線（見圖）。

若目的地沒有單車徑，單車新手可選擇沿着行人路推車前進，最重要是安全到達景點。