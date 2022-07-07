local mode：時裝世界充滿色彩活力 玩味設計 傳遞快樂

要數近年得到國際認同的香港設計師，Celine Kwan是其中一人。2021年於倫敦的Central Saint Martins藝術與設計學院畢業的她，憑着鮮艷用色和有趣的廓形線條，創造出予人印象深刻的服飾。在短時間內，便獲得美國版Vogue的大篇幅報道，以「讓你微笑的衣服」來形容她的設計，成為了時尚界備受注目的新星。

畢業後約半年，Celine隨即創辦了個人品牌，兼且火速受到時尚界注目，聽起來似乎相當順利，實際上可有遇上困難？她說：「在學校裏沒有學習太多商業方面的知識，譬如如何與廠方、買手溝通、控制成本等，唯有多與師兄師姐交流，集思廣益，做自己喜歡的設計之餘，同時學習如何平衡創意和商業。」能夠擁有自己的個人品牌，對Celine來說極具意義，「讀書時期，自己接觸過不同的設計師（她曾為Roksanda工作），他們都擁有自己的觀點，到我現在擁有自己的品牌時，除了感到很開心，也可以與其他人分享我的觀點」。

設計注入幽默感讓人微笑

在 Celine Kwan的時裝世界中，既充滿色彩又有活力，她更用上bold一詞來形容自己的設計。「我喜歡在設計中注入幽默感，一頂帽子可以是一朵花，看起來充滿趣味，我不想別人視時裝為一件『認真』的事。」她同時希望穿上其品牌服飾的人，能讓他們感到舒適、自信、快樂，還有一份回憶。「我覺得每一件衣服背後都擁有故事，例如和男朋友首次約會穿的那套衣服，都記錄了一個時刻與記憶，因此我從來不會拋掉衣服。」

深受1970年代美學啟發

Celine Kwan筆下的風格強烈鮮明，她鍾情1970年代的未來主義和太空風格，甚至參考部分電影如Woody Allen的《傻瓜大鬧科學城》（Sleeper）或是Stanley Kubrick的《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）。Celine在創作時尤其着重廓形與色彩：「自己一直喜歡收集各類圖像、看電影，並不斷研究，這些習慣一直激發我的創作靈感，我設計的服裝形狀、紡織品和印花都受到這些不同作品啟發。」她補充：「我同時深受1960、1970年代的產品和家具設計師啟發，很喜歡那些誇張卻實用的設計，因此我會嘗試結合不同技術和顏色組合，看看自己可以走多遠。」從Celine Kwan上季度的設計（圖A）可見，她透過膨脹和改變衣服的形狀，來挑戰服裝的基本功能，創作出線條獨特的設計。

「不要忘記周圍的日常美景」

談到2022秋冬系列時，Celine指靈感正源自多位1960、1970年代著名產品設計師的作品，例如Joe Cesare Colombo、Verner Panton 和Eero Saarinen等人。「他們重視產品的功能，同時追求審美學，我亦嘗試把這種概念融合到我的創作之中。」系列以「客廳烏托邦」（Living room Utopia）為主題，當中用上豐富的色彩及獨特玩味的輪廓，予人一種正面的感覺，而系列背後的理念則來自Celine對在家抗疫的看法。「被困在家中，總會回憶起過去認為理所當然的日常生活細節，最重要是不要忘記我們周圍的日常美景。系列歌頌在家居出現的一切美好事物，我希望透過『客廳烏托邦』的多彩和充滿活力的看法，能給正坐在自己客廳裏的人帶來微笑。」

Celine早在12歲時已移居英國，在彼邦讀書成長，不過她經常游走於香港和倫敦兩地，視兩地為家。她認為英國有較多博物館，找尋創作靈感時會較有利；另一方面，她堅持品牌的大部分衣服都在香港製造，以支持本地製造業。在香港當時裝設計師並不容易，Celine又會怎樣鼓勵有意當設計師的人？「香港和亞洲的文化都不太重視創作，我希望能夠推動香港的創意文化，記得曾經有中學生向我表示，因為很喜歡我的作品，計劃在大學時期修讀時裝設計，對於我來說，能夠啟發到別人，是一件很開心的事。我會對新一代設計師說：『堅持夢想，是一件值得和快樂的事。』」●

品牌名稱：Celine Kwan

成立日期：2021年11月

品牌概念：為經典實用的女性服飾注入色彩與活力；透過意想不到的方式來創作時裝，探索時尚結合現代科技的可能。

貨品種類：■時裝 □配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 □男

年齡：■15-25 □25-35 □35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □ig store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 □內地 □其他

備註：部分服飾在倫敦生產

查詢：instagram@celinekwan_

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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