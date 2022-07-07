百年辣椒醬黏稠帶香甜 番薯是功臣

西式的發酵辣醬如Tabasco質地偏稀，與其說是醬，一些辣醬更像「辣椒汁」。粵式辣椒醬質地偏黏稠，不說不知，原來背後「功臣」是番薯。余均益第三代主理人余啟超說，番薯不僅能讓醬料黏稠，還能為辣醬增添淡淡的甜味。此外，余均益辣椒醬不用發酵，製作過程只需3至4天。師傅先把番薯放入鍋中與白醋煮，之後加入辣椒、蒜頭等，放置1至2日讓食材入味，最後磨蓉入樽。做法看似簡單，但攪拌、調味等工夫仍不能用機器代替，全靠老師傅的經驗與配方，今天才能吃到這股鮮辣味。

注重醋、鹽與辣平衡

「很多客人喜歡我們的辣椒醬，就是因為有口感及蒜味濃郁。」余啟超說。好的粵式辣醬應色香味俱全：橙紅色的色澤十分醒神開胃，淋一些在粉麵，清新的白醋味先霸佔味蕾，待酸味散去，香蒜與辣味才慢慢滲出來。要說辣度，余均益辣椒醬一定不及辣油。余啟超說，余均益辣醬不追求死辣，反而注重醋、鹽與辣的平衡。街外的辣醬要麼偏甜，要麼過鹹，但余均益剛剛好，香味在口腔縈繞久久不散，難怪過了百載仍大受追捧。

作為辣椒醬界佼佼者，好吃自然少不了高質食材。他們選用來自雲南、四川地區的指天椒及辣椒乾，蒜頭必須是白淨的蒜肉，若用蒜片則香味大減。不少醬料廠貪方便使用番薯乾或番薯粉，但香甜味大打折扣。若用新鮮番薯，有時還能吃到一絲絲纖維，更添口感。●

余均益

地址：西營盤第三街66號A地舖

查詢：2568 8007

[飲食]