Watch News：全新方形腕表

【明報專訊】方形設計的腕表在市場上選擇不多，最近加入此陣營的有Hublot，全新的Square Bang Unico系列腕表靈感源自品牌經典Big Bang系列，繼Spirit of Big Bang酒桶形腕表設計後，重新設計表殼形狀。要製作新表，當中的最大挑戰是機芯。因為齒輪是機芯的基礎零件，因此機芯需要以圓形呈現。若要將圓形機芯和諧地置於方形表殼內，便需要一個非常特別的表殼造型配合。在Square Bang Unico計時表中，6時位置設有清晰可見的導柱輪，雙計時盤顯示設於左右兩側，機芯內部運轉一覽無遺。表圈上6枚螺絲位置也與Big Bang系列一致，表帶方面配搭源自Big Bang的紋理橡膠表帶和一鍵式快速更換表帶功能，表帶以「朱古力方塊」紋理點綴，呼應Square Bang Unico系列的外形。