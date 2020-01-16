時尚運動表款 金色表盤 222腕表經典回歸

對古董鐘表收藏家來說，222絕非普通的數字組合。在表款面世前，運動表款多為運動愛好者設計，尤以專為飛行員或潛水員製作的專業表款為主，奢華表款則為正裝造型而設。 到1970年代，石英表的誕生成為機械表的強大競爭，兼具運動功能與奢華感覺的腕表才陸續出現，222是其中一個經典表款。

經典收藏家表款

222的誕生跟之前推出的兩枚腕表息息相關。1963年，Vacheron Constantin推出了專為適應當時多變的工作生活節奏而設計的編號6782 Turnograph腕表，名稱由turn（旋轉）和chronograph（計時）兩個字組成，得名於帶有15分鐘間隔刻度的雙向旋轉表圈，雖然其投產時間相對短，但腕表的棒狀指標及條形時標幾何造型卻引人注目。1975年時品牌則首次演繹都市時計，推出參考編號42001的Chronomètre Royal皇家天文台腕表，別致的表殼造型配搭略帶弧度的八角形表圈，是品牌首款配備一體式表鏈的精鋼腕表。到後來Jorg Hysek設計222腕表時，便延續了棒狀指標、條形時標、一體式表鏈等美學細節。

當時推出的222腕表還引入實用的結構設計，扁平表殼上配有醒目的凹槽表圈。表殼一體成形，意味機芯需從上方裝入，旋入式表圈設計可確保腕表防水深度達120米。腕表表殼厚度僅7毫米，機芯厚度僅3.05毫米，具備小時、分鐘及日期顯示功能。222型號最先推出的是一款直徑37毫米表款，被暱稱為 Jumbo（巨無霸的意思），隨後又相繼推出34毫米和24毫米的精鋼款、黃金款及雙色調表款，表殼右下角5時位均飾有品牌馬耳他十字標誌，直至1985年停產。

保留原款設計細節 提升機芯

今年重新面世的Historiques系列222腕表並非對原作的簡單再現，加入了現代詮釋，提升其穩定和佩戴舒適度。新款保留直徑37毫米、凹槽表圈、金色調表盤、條形時標和棒狀指標、一體式表鏈及六邊形中央鏈節，以及表殼5時位置的馬耳他十字標誌，該標識由經拋光處理的白金製成。機芯則換上2455/2型號，振動頻率4赫茲（原型表款振頻為2.75赫茲），動力儲存達40小時，走時更精準。擺陀亦專為新表重新設計，雕刻原版222標識，外緣凹槽圖案與表圈呼應，表底蓋採用背透設計。表冠和表鏈以垂直緞光紋裝飾，表圈則以環形緞面拉絲打磨，時標採用拋光處理，齒輪和板橋經手工倒角打磨，板橋飾有日內瓦波紋，主夾板則經圓形粒紋打磨。表盤上亦以復古字體鐫刻AUTOMATIC字樣。新機芯直徑比舊款略小，日期視窗相比原款設計明顯偏離表盤外緣，更為易讀。指標和時標覆有Super-LumiNova夜光塗層，平時呈米色，夜光時呈檸檬綠色。表鏈換上三段式表扣，原先外露的螺釘被隱藏，佩戴更舒服。

鏤雕機芯減重20% 超薄腕表為女士而設

222腕表以外，Overseas、Traditionnelle、Patrimony系列今年均有新作。Overseas推出鏤雕陀飛輪腕表，品牌自製2160機芯經重新設計，包括18K 5N粉紅金和5級鈦金屬兩個版本，其中鈦金屬款式是品牌首款從表冠、表圈、表鏈到表殼均完全採用鈦金屬材質製作的腕表。2160自動上鏈機芯經過鏤雕後，不僅總重減少20%，整體構架也煥然一新。機芯厚度減少至僅為5.65毫米，主要歸功於金質邊緣式擺陀。這一設計也令機芯其他零件可透過表底蓋盡收眼底。機芯基板及四個板橋上的裝飾打磨細節清晰可見，表面經NAC電鍍處理呈煤灰色，更具現代感。手工打磨的側邊和手工拋光倒角營造出迷人光影效果。發條盒表面同樣經過NAC電鍍處理，發條盒及盒蓋均被整體鏤雕。腕表並採用系列標誌的可快速替換表帶/表鏈設計，並附有額外兩條表帶，分別為小牛皮和橡膠材質。粉紅金表款可替換黑色表帶，鈦金屬款可替換的表帶則為藍色。

女士時計鑲嵌圓形鑽石

Traditionnelle和Patrimony系列兩款新表則主要為女士而設。根據品牌歷史檔案記載，很早便開始接受女士時計的訂製委託，代表作品包括1838年創作的一枚雕刻精美的黃金懷表，搭載二問報時功能和偏心式小秒盤。此後品牌陸續推出多款女士時計，其中部分配備複雜功能。新登場的Traditionnelle超薄萬年曆腕表搭載1120 QP機芯，表盤上清晰呈現所有曆法資訊，以4年為周期顯示星期、日期及月份，並帶有閏年指示，在2100年之前毋須作任何調校，6時位置設月相視窗。機芯另一特色是極為纖薄，厚度僅4.05毫米，裝載於厚度8.43毫米、直徑36.5毫米的表殼內，營造出和諧的視覺美感。腕表有18K白金和18K 5N粉紅金款式，白金款搭配藍灰色珍珠貝母表盤，粉紅金款則配以白色珍珠貝母表盤。月相盤與表盤採用同一色系，月亮及繁星標誌呈現與表殼相呼應的白金或粉紅金光澤，並經以乳光裝飾。表圈和表耳正面鑲嵌76顆圓形鑽石，表冠點綴一顆圓鑽。

新款的Patrimony自動上鏈腕表殼直徑同為36.5毫米，一樣採用18K白金或18K 5N粉紅金材質製作，圓弧線條經重新設計，表冠略帶弧度。在微拱表盤上，柳葉形指標指示時間。白金款表盤為深藍色，粉紅金表盤則為胭粉紅色。表盤顏色呈漸變效果，中心至邊緣由淺到深。6時位置日期視窗與表盤同色，其中兩款腕表表圈鑲嵌72顆圓鑽，另外兩款的分鐘刻度圈在金質鑲貼時標間點綴48顆圓鑽。在分鐘刻度圈略微拱起的表面鑲嵌寶石是極為複雜的工藝，也展現了品牌的製表理念，在每個細節中解構時計的美學。

查詢：2104 3311

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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