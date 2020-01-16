感創航道：繪本融入LBD教學

我們發現不少教師對於繪本都存在一些誤會，例如覺得繪本字數太少、繪本很難與科本課程扣連等。由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「感．創．做」大本營的Learning by Doing（LBD）課堂中，一直使用繪本作為教學媒介，教師借助繪本教學，並得到非常正面回饋。

以繪本作引子 孩子更投入

LBD常識課着重學生與主題的連結，相比起在課堂開始時直接指出學習主題，與他們一同閱讀一本繪本帶他們進入主題，學生的投入感來得更強，往往很快便能連結到自身的經驗，打開他們好奇的小腦袋。例如在小學二年級「健康的我」課題中，我們便使用日本兒科醫生毛利子的繪本《著涼》作為引入，故事中的主角因為晚上踢被子而生病了。閱讀故事後，教師提問：「為什麼那個小朋友會生病？」同學便熱切地討論起來，也分享自身的經驗，繼而探討保持身體健康的方法。

對於一些更抽象的主題，繪本教學的效果更好。例如在「認識社區」單元中，提及傷健共融的概念，「共融」這個概念對孩子而言比較深，我們便透過繪本《每一個都要到》讓他們明白。繪本的主角是一個需要使用輪椅的孩子，她在學校旅行中因為行動不便而未能參與，她的同學便紛紛想辦法讓她也能參與。透過故事，學生能很快理解到傷健人士的需要，引伸下去，更能舉一反三地指出社區內有什麼地方可以改善，增設什麼設施來照顧每一個人的需要。

活用提問技巧 延伸教學

在LBD的課程中，繪本不是「課本」，這些書並不是用來「教」的。參與了我們的繪本教學工作坊後，教師會仿效台灣宋慧慈老師建議的「四層次提問」︰記憶性問題、覺受性問題、詮釋性問題和創造性問題，讓小朋友思考問題的核心，展開學生自己的探究和發掘。

此外，繪本亦能吸引學生在課外時間主動深化課題。例如「獨特的我」主題中，我們與學生一起認識情緒，在課堂上使用了不同繪本，課後亦設有延伸閱讀的繪本書單，讓他們回家閱讀，與家人一起更深入地發掘主題。

上個月，LBD團隊在郭怡雅神父紀念學校舉行了全校教師繪本工作坊，旨在讓教師拋開繪本的一切「功能」，全心全意感受繪本的美。活動當天，校長教師聚首禮堂，慢慢欣賞展示的過百本繪本，輕鬆地享受閱讀繪本的樂趣，並討論他們所喜歡繪本與學科的關係，共度了一個美好的下午。教師的回饋也十分正面，有教師分享道：「從前以為繪本很少字，擔心會不適合高年班，但原來好的繪本意味深遠，大人和小朋友看也會有不同的得着。」LBD團隊也樂見這幅美麗的畫面，期望他們在不久的將來把這股愉快氣氛帶進課室，與學生一同分享繪本之美。

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文：朱鳳翎（教育大同助理宣傳及推廣經理）--由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

[Happy PaMa 教得樂 第404期]