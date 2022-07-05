日式育兒記：我的考車日記

有不少人給我說，其實只要我回香港逗留1個月，便可以用香港車牌，報考轉換日本駕駛執照的試，那麼我便不需要花30多萬日圓上駕駛學校（日本稱為教習所），由零開始學車。坦白說，在香港考到車牌，除了懂得駕駛自己考車的培正道外，我真的不懂駕駛其他道路，遑論駕駛高速公路、切線掉頭等，就連停車場泊車也不太懂；相反，經過在日本駕駛學校全面特訓後，我的駕駛信心大增。

上回講到我已經考取了「仮免許」（類似半個駕駛執照），然後進入第2階段，可以正式在街上駕駛。在第2階段，我總共要上19小時的駕駛課及12小時的「學科」。學科堂主要學習交通規則、標誌等，而當中也包括3小時的急救課，以及學習怎樣換車胎及上雪鏈等。另外更有一節課堂是用來分析學生的「駕駛性格」，從適應考試中了解自己的性格，從而認識自己性格上對交通安全有沒有影響等。

學神互相討論找盲點

而駕駛堂（日本稱為技能）除了會學習在街道上駕駛要注意的事宜，學習駕駛不同交匯處等之外，還有上高速公路的堂、自己看地圖找路的堂、跟不相識學員互相評論大家駕駛技術的堂。在整個學車過程中，其實會有好幾次跟不認識的學員一起坐在同一輛車，互相交換駕駛。第1次是考仮免許的時候，然後就是3小時的高速公路堂，每人在高速公路上輪流駕駛1小時，習慣以時速80至100公里駕駛，並學習如何在高速公路上切線、進入休息站等。此外就是互相評論大家駕駛技術的堂，這是一節2小時的課堂，駕駛導師帶領我跟兩個大學男生，互相輪流駕駛，其間要不斷寫筆記，記錄駕駛者駕駛時的好與壞，然後3人會一起討論（有點像會考中文口試）。大家逐一表達自己的意見，導師從旁指引，好讓駕駛者看到自己的盲點。此外，除了學習駕駛私家車外，更有機會學習怎樣駕駛50cc以下的「綿羊仔」（日本稱為原付），學習駕駛兩輪車能讓駕駛者了解電單車駕駛者的心理，能進一步留意駕駛時的盲點。駕駛過「綿羊仔」後，才知道原來電單車是如此多fun，雖然從來沒有打算學習電單車，但學過綿羊仔後我也有點心動！

經過這2個多月的駕駛特訓，我真的覺得自己的駕駛技術提升了不少，起碼在切線、上高速公路時，也克服了恐懼，衝過自己心理關口。雖然整個過程真的不容易，但總算「關關難、關關過」，最後成功完成路試，只差一步便能真正取得車牌，但毫無疑問是我人生中一個不錯的經驗。

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文：椰菜媽--新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第404期]