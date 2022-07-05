讀書時節：梅子黃時雨

折騰大半天，都是「黴菌」惹的禍。以為要與它訣別之際，殊不知過幾天，又在課堂重遇它。最近的文學課堂在學聞一多的詩歌《死水》，其中一句「再讓油膩織一層羅綺，黴菌給他蒸出些雲霞」，就正正提及「黴菌」。為了向學生描述詩歌的細節，我不情願地到網上尋找黴菌的圖片。我和黴菌重逢了。

要與黴菌共存?

為了講課內容有所憑據，我到圖書館翻書，打開《圖解微生物細菌．病毒．黴菌》；一瞬間我想起家中發霉的家具，就按捺不住「公器私用」，逕直翻到那章節「如何預防家中產生黴菌」，試着找出消滅它們的辦法。辦法找到了，也找到一個真相——黴菌是很難消滅的；作者說：「人覺得舒服，黴菌及虱子也覺得很舒服。」這意味要黴菌消失，就要我一同難受吧？作者要說服我與黴菌共存。我不想妥協，所以打開另一本關於微生物的書《掉在地上的餅乾還能吃嗎？》，翻到黴菌的章節，卻讀到以下內容：

眞菌細胞擁有許多和人類共通的特性：都屬於真核生物，細胞都具有明確的內環結構。眞菌疾病有時比細菌疾病更難醫治，這是由於真菌和哺乳類細胞雷同所致。能殺死真菌的藥物，也往往會傷害人體的某些細胞。黴菌，竟然和人那麼親近！我再多讀幾個章節，再得知黴菌確實難以消滅，又知道黴菌可能對醫療有用，然後被另一個作者再一次勸說要與黴菌共存。從難受到接受，我又慢慢記起，曾因為喜歡下雨的氣味，所以在Instagram的一個文學帳號Literally_Classy摘錄過以下句子：

一點的一滴的/淅瀝淅瀝/心靜了下來/聽說下雨氣息是黴菌的氣味/據悉昆蟲也喜歡這種味道/一場雨，一個共享的時空/黴菌，送我來回科學又折返文學。

最近讀到一所學校的招聘文案，其中對新聘中文教師的要求如此：「在非文學作品中尋找文學性。」確實，生活處處都是文學。今天我在課堂提及5、6月的雨，分享了一首賀鑄詞。我說詞中最後三句，正是詞人自述如何惆悵。就在那一刻，我看着課室窗外的雨，在學生面前念一遍詞中最後三句：「一川煙草，滿城風絮，梅子黃時雨。」

我又想起家中又要發霉的桌子。

《圖解微生物：細菌．病毒．黴菌》

作者：青木皐

譯者：陳玉華

出版社：世茂

《掉在地上的餅乾還能吃嗎？

有關細菌、病毒和黴菌的必要知識與常識》

作者：安妮．馬克蘇拉克

譯者：蔡承志

出版社：商周出版

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文：程志森（資深學校圖書館主任）--手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

[Happy PaMa 教得樂 第404期]