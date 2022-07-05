家家有禮：跟迷你兵團學惡搞功夫 打低壞蛋聯盟

電影《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru）正在上映，故事講述上世紀70年代一班迷你兵為打低壞蛋聯盟6大惡人，決定拜師練成惡搞功夫，小朋友想跟他們一同學武，可以到太古城中心的「壞蛋練成武道館」，當中有5大任務等着大家挑戰，如「惡人迷宮大宅」、「閃電木人樁」、「迷你功夫擂台」等，而加分、小小超及阿卜都換上全新功夫造型，在場為大家打氣！場內亦設有3個迷你兵團惡搞印證站，只要完成「迷你功夫擂台」或出示《迷你兵團2》MOViE MOViE Cityplaza即日戲票，並追蹤太古城中心Instagram（＠cityplazahk）後即可取得惡搞印證卡。場內期間限定迷你兵團精品店更有各種限量精品讓大家挑選，粉絲萬勿錯過。

■壞蛋練成武道館

日期：即日至7月31日

時間：周一至五中午12:00至晚上9:00；周六日及公眾假期上午11:00至晚上9:00

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

查詢：2568 8665

■送迷你兵團午餐袋及筆記本

太古城中心送出迷你兵團午餐袋及筆記本予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：7月12日，送禮詳情刊於報章。

■索取Happy PaMa教得樂禮品

1. 太古城中心：迷你兵團午餐袋及筆記本

有興趣的讀者請先讚好《Happy PaMa教得樂》及明報副刊Facebook專頁，並於「家家有禮網上表格」回答問題，即有機會得獎。

截止日期：7月12日

■家家有禮網上表格

link.mingpao.com/74455.htm

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第404期]