升小攻略：直資私立小一報名 多恢復實體見面 備戰面試 名校校長有貼士

文︰沈雅詩、顏燕雯

■拔萃男書院附屬小學

毋須「特異功能」 坊間面試班反礙表現

拔萃男書院附屬小學（下稱男拔小）是中小學一條龍的直資學校，出過不少名人校友、IB狀元，是不少育有男孩家長的夢想學校。每年150個學額約有4000人競爭，不少家長更會讓兒子報讀男拔小面試班，但校長羅錦麗並不建議家長這樣做。「坊間的面試班，一般會用我們學校以往的面試題目來不斷訓練小朋友，當小朋友記住了問題，來到我們這兒聽到不一樣的題目便很驚慌，甚至不敢再答，反而影響了整個面試的表現。」她說，學校最想見到孩子們的童真和自然反應，只要家長平日多帶小朋友到不同地方如公園、博物館等擴闊生活眼界，多跟他們談天互動，提供與同輩相處的機會，並培養良好閱讀習慣，已是最好的面試準備。

幼園成績、課外活動只佔5%總分

很多人都說要考到男拔小，小朋友一定要有「特異功能」，十八般武藝樣樣皆能，但其實課外活動一環，在收生準則中只佔很小部分。報名時，家長最多只可上載8頁學生資料，成績表佔2頁，其餘可以是學生興趣和參與過的活動，不過這些內容只佔面試總成績100分中的其中5分。「我們不想家長把太多時間、太多壓力放在讓小朋友上興趣班。5歲小朋友會有怎樣的特異功能？每個學生交來的8頁紙我都會看完，真的沒有特異功能存在，大部分我也給5分。」

男拔小的收生評分以100分為滿分計算，與學校的連繫佔10分，包括父親是舊生、哥哥在學校就讀、學生持聖公會領洗紙等；幼稚園成績和課外活動表現只佔5分；餘下85分來自兩輪面試的表現。羅錦麗指即使小朋友因疫情沒有參加興趣班也毋須擔心，「興趣班只是用來建立小朋友興趣，重點是用來豐富他們的生活經驗，讓家長看到小朋友有哪些特質，再提供一個良好的環境去培養他」。

聽錄音考專注 交談看禮貌、表達力

男拔小自疫情以來不設實體簡介會，今年亦一樣，想替兒子報讀的話，可於8月27日早上9:00至晚上9:00，自行上網觀看校方的簡介片段，之後便可於網上申請報讀小一。今年面試將於10月展開，共分兩輪，第一輪將安排3個學生在面試室聆聽錄音，錄音故事內容不短，而且只播放一次，考核小朋友的專注力。經第一輪面試後，校方將挑選400個學生進入第二輪，屆時3名考官包括校長會跟家長和小朋友對談。羅錦麗說：「家長方面主要是互相認識一下，最重要還是小朋友，給他們的問題都是開放式答案，我們會看他的專注力、觀察力和表達能力，用詞是否豐富、有想像力等，最重要是他是否喜歡與人相處和表達自己，還有禮貌和尊重長輩等。」

■英華小學

着重家庭教養 堅韌面對挑戰

今年英華小學（下稱英華）兩場小一簡介會的1000個名額，網上報名在短短8分鐘內便告爆滿。校長陳美娟表示簡介會中除了有學生表演和分享，更有一些特別「禮物」送給出席的家長。但她強調即使未能報名出席，對學生面試也沒有影響，家長可於7月19日或之後於網上重溫簡介會內容，並於7月20至24日在網上報名。英華的小一學額合共為165個。

攜中英文書對談 拍片看家庭互動

英華的小一面試於8月底開始，共分3輪。第一輪約12至15人一起面見負責面試的教師，回答提問；第二輪約5至6人一起與校長見面，小朋友需要帶中、英文書各一本，校長會輕鬆地逐一與他們對談。至於第三輪則是由家長提交短片，陳美娟說，汲取去年經驗後，今年交片的形式略有改動。「去年所有進入第二輪面試的學生都要交片，但今年我們只會選取部分學生交片。」她稱短片中家長需回答兩條問題，也要包括與小朋友的互動活動。她亦提醒，最理想是父母兩人都在影片中出現，以了解每個家庭成員的不同想法。

料部分孩子疫下學習更強

陳美娟認為面試重點不是要知道小朋友認識多少個字，而是他有沒有良好的家庭教養和習慣，以及喜愛學習的心。她表示疫情下不少孩子的成長和學習也被打亂，甚至慢下來，但她相信這些狀况對某些小朋友絲毫沒影響，甚至可能變得更叻更強。「這要看家長有沒有把握機會，例如在家工作、少了出街，反而增加親子時間，有沒有在這時候好好與孩子一起閱讀、做手工、煮食？對一些家庭來說，他們完全能夠在難處中突圍而出。要知道未來面對的挑戰不少，重點是有沒有堅韌的心態去面對。培養這樣的心態，並不止為了面試，而是為小朋友日後的成長，讓他們懂得正面擁抱和處理不同挑戰。」

■港大同學會小學

英語作答不加分 內容圍繞生活

直資龍校港大同學會小學（下稱港小），有港大同學會書院作升中後盾，畢業生保證直升，這個賣點吸引不少家長替子女報讀。剛截止的2023/24年度小一入學申請，該校便收到逾4300人報名，競逐120個學額，戰况十分激烈。

首輪採網上面試 設觀察環節

港小將在10月14至16日展開首輪網上面試，家長可替小朋友選定以粵語、英語或普通話作答。校長黃桂玲強調，家長毋須刻意替孩子選擇用英語，亦不會因而加分，「用小朋友感覺最舒服、最熟悉的語言去面試就最好，不需要為他們添加壓力」。

她透露，面試內容圍繞學童的生活經驗為主，亦有觀察環節，以及跟學科包括中、英、數有關的題目。「我們不會考得很深，當然會有少許難度，但絕對不會要一個幼稚園生挑戰小學三、四年級的題目吧。」

首輪面試後，學校會挑選10%至15%學生進入次輪面試，並分別面見學生和家長。黃桂玲期望此輪面試能以實體形式進行，「如果屆時能做實體面試，會安排小組活動，從中觀察小朋友的社交相處；我和副校長亦會跟家長、小朋友見面，之後就可以出取錄結果了」。

■高主教書院小學部

勇於表達有優勢 分組讀書觀察相處

高主教書院小學部（下稱高小）為港島區熱門私立小學之一，除了身處升中靚校網灣仔區，其直屬中學高主教書院也會在統一派位中保留最多85%學位予小學部畢業生，因此受不少家長歡迎。2023/24年小一學額共160個，到截稿為止，學校仍未公布報名詳情，校長林銀燕說，申請入讀小一的報名日期為7月中至8月底，第一輪面試定於9月某個周六，第二輪則為10月某個周六。

面見家長 了解對孩子支援

過去兩年，高小的小一面試都是以Zoom形式進行，較難觀察小朋友的即時反應和動作，所以今年回復實體面試，希望更清楚認識小朋友的優點。第一輪小組面試中，10至12個小朋友會一起閱讀圖書和分享不同話題，負責面試的教師會觀察他們的相處，也會提供指示請他們一起做動作。第二輪為家長與小朋友一同面見教師，主要了解家長對小朋友的支援、與學校教育理念是否一致等，之後家長會離場，小朋友再與教師談天，內容圍繞孩子的日常生活、閱讀習慣、喜歡活動和其他嗜好等。遞交學校的portfolio不可多於2張A4紙，內容宜簡單，能突出小朋友專長為主，毋須遞交小朋友平日作品。

林銀燕稱面試過程中，學校重視小朋友能否勇於表達自己，並會觀察他們思維、組織、語言能力和專注力，以及是否聽從指令。她明白疫情以來幼稚園生都只能斷斷續續地回校上課，所以面試內容都會按照小朋友能力所達而設計，最重要是有基本禮貌，如懂得打招呼、對答時有眼神接觸等，這些都可以在家中透過角色扮演來學習。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第404期]