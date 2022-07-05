「無得揀」藏支持理念 「共購菜包」農夫發辦

團體每周「宅配」 介紹瓜菜附食譜

家麗3年前開始食素，當時她有感家居附近較難買到有機菜，想起社區支持農業計劃「田嘢」有提供「宅配」共購菜包服務，而且運送過程採用菜布及環保袋包裝，不會產生膠袋垃圾，因此便嘗試參加，她笑說現在已無法回頭。「我自己也有買外國有機菜，但田嘢的本地瓜菜味道特別好，我想可能跟新鮮採摘有關，而且田嘢兩個掌櫃經常在社交平台發放農場及農作物資訊，我跟家人對送來的瓜菜便更有信心。」另一個只參與了3個月的訂戶Crystal說，每次打開菜包也有驚喜，因為對很少入廚的她來說，從未想過原來本地瓜菜有這麼多種類，例如以往從未聽過「白瓜」，還有原來冬瓜會帶有芋頭香味。「田嘢每次也會介紹菜包內每種瓜菜，有時還附有烹煮食譜，非常貼心！」

二人參加的田嘢共購本地蔬菜計劃，是由推廣本地生產的組織「港嘢」延伸而來。田嘢共購快將運作5年，掌櫃浩盈與Nicole負責經營地區社群，收集菜包訂單，並與本地多家農場合作，在產季前決定種植的瓜菜品種及數量。參與的訂戶可以月或季為單位繳付費用，田嘢會在收成時期，每星期將4磅時令瓜菜送到訂戶家裏。浩盈說香港人習慣了方便的消費模式，以買瓜菜為例，大部分人以為街市或超市售賣的種類就是農作物的全部，不知道同一種菜也會有不同品種，更不用說會關注本地的農業發展狀况。對本地農耕缺乏認知，自然不會想到農作物有季節性，以為葉菜如菜心全年有售。雖然這種想法看似無傷大雅，但浩盈說消費者形態會產生一定影響，農夫可能為了收入而勉強種植非時令的農作物，或需使用農藥或化肥催谷，對消費者來說並非好事。「所以共購菜包內的瓜菜為何是由農夫及我們推薦，訂戶不能挑選，便是因為農夫們堅持不時不種。」

預繳保農夫收入 風雨同行

浩盈說共購計劃除了希望將消費者與本地農業連線，還希望能夠與本地農民風雨同行。「農作物收成非常容易受天氣影響，好像今年6月初連續下了兩星期雨，農作物損失慘重，農夫沒有收入之餘，還要再掏錢修整農地及買種子。」社區支持農業概念便提倡透過預繳費用保障農夫收入，同時在農作物失收時也不會追回訂購費用，讓消費者共同承擔農耕風險。「去年10月熱帶氣旋獅子山及圓規先後襲港，浸壞大量農作物，我們足足要停菜3星期，幸好有訂戶支持這種想法，就算沒有菜收，他們也願意照付費用。」不過，浩盈說這套理念必須在社群內慢慢推行，如在訂戶還未理解與本地農夫同行的概念，一開始便要求他們接受便太超現實，甚至可能令對方卻步，摧毁了一個願意關注本地農業的幼苗。

現時香港有多個類似的共購菜包計劃，訂購價錢的確比超市買菜貴近一倍，在推行上似乎不太容易。已移居英國的歐羅有機農場創辦人黃如榮說，農場早年在土作坊邀請下，開始接觸社區支持農業計劃，將農作物交送到他們的店舖，再分發給訂戶；其後亦參加過不同計劃。他表示，並非所有社區支持農業計劃都能持續，部分甚至短至一兩年便停運，原因主要來自兩方面，「首先一般社區支持農業計劃的運作模式是由農夫選出時令農作物，訂戶不能要求指定瓜菜，因此即使訂戶有心支持，也有可能要面對家人的壓力，難以理解為何無法選購心目中的農作物，久而久之便會令訂戶的熱誠減退」；而在主辦單位方面，雖然支持者願意付出較高費用購買農作物，但由於主辦單位需要確保農夫獲得合理收入，因而大部分月費都會支付給農夫，最終微薄的收入亦難以支持組織繼續營運，如缺乏其他機構或基金補貼成本，難以持續下去。

了解訂戶喜好建關係

浩盈及Nicole亦稱田嘢在經營過程中遇過不少問題，Nicole說她們之前從未試過賣菜，亦沒有營運小店的經驗，因此大家都在摸索。浩盈說要持續推行社區支持農業，釐清自己的定位很重要，例如對她們來說，田嘢營運的是社群而不是生意。「當一個社群出現，我們便要理解這個社群成員的特色，可能裏面有很多年輕伴侶、煮食新手，我們要考慮提供哪些資訊給他們，令這個社群能夠持續發展。」田嘢每次送出菜包，都會提供內裏瓜菜的相關資訊，例如來自哪個農場、植物品種，部分更附有食譜，甚至曾試過送種子讓訂戶自行栽種，從不同角度拉近他們跟農業的距離。另外，雖然瓜菜不能挑選，但二人每次在新訂戶加入時，都必定了解對方及其家人的飲食習慣、由誰人掌廚等，在安排菜包時避免放入對方討厭或不能吃的瓜菜，令每個菜包都充滿個性。「很多人說我們很遷就訂戶，但這其實是一個互相理解的過程，對社群成長很重要。」

Nicole說田嘢的運作模式只是社區支持農業的其中一種，有部分農夫會親自負責整條生產鏈，例如歐羅有機農場、生活館等。「不過自己做會比較辛苦，因為農夫很早便起牀耕種，如果完成農務工作後還要處理訂單及安排運輸，好可能要做到深夜，未必每個農夫都捱得到，但好處就是農夫可以直接跟消費者溝通。」她說現時約有100個共購訂戶，雖然田嘢仍在掙扎生存，但為了與群組維持緊密關係，記住每個訂戶的特點，她們最多也只能多收數十個名額。浩盈笑說現時仍有部分訂購查詢還在排隊處理，「不少人誤會瓜菜可以想買就買，但實情是我們的農耕是有計劃的，因此在產季前已決定了產量，雖然農夫為了保險會多種一些，但也不可能應付大量新訂戶」。她舉例今年2月香港因第五波新冠疫情爆發，導致市民一菜難求，菜包查詢突然激增，但她們只能向訂戶細述箇中原委，並轉介他們給其他社區支持農業。如果有心支持本地農夫，便要及早計劃。

■INFO

田嘢「共同購買計劃」

形式：每月4次，每次約4磅，4至6款蔬菜；另可每月自由挑選價值$120本地生產乾貨

費用：$1000（港島、九龍及新界，偏遠地區除外）

查詢：fb@tinyeahtinyeah

歐羅有機農場「自己人月購套餐」

形式：每月4次，每次約4斤，4款蔬菜

費用：新界及九龍區$788，港島區$864

查詢：www.aulaw.org

生活館「菜包共購計劃」

形式：每月4次，每次約1.8至2.4公斤，

3至4款蔬菜

費用：$680（如當月有5個星期四則為$850），提供兩個取貨點

查詢：fb@sangwoodgoon

文：周群雄

編輯：林曉慧

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