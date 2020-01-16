工作坊：與木結緣 DIY曼陀羅拇指琴

樹木與人一樣會年老生病，甚至會被蟲蛀腐爛或颱風吹倒，嘉道理農場暨植物園不希望將珍貴的有機資源棄置於堆填區，所以實施木材回收計劃，把園區的木廢料回收，除了用來製成肥料、生物炭等，也成為「原木工藝體驗工作坊系列——回收木升級再造成人課程」的材料。

課程參加者可體驗一趟「與木結緣」之旅，上午跟隨經驗豐富的木匠學習基本木工技巧，將回收木材轉化成實用的木製品。課程導師之一、嘉道理農場暨植物園藝術教育主任林曉澄表示，課程用的木材狀况一定不及坊間其他木藝班所用的材料理想，製作過程或會困難重重，但每件木藝作品都獨一無二。她分享，有導師曾在製作時發現木材中心蟲蛀嚴重，最終需大幅更改設計圖，再精心雕琢才能完成作品，「所以每一件木藝作品都需要十足的緣分才能誕生」。

下午時段，導師會帶領參加者在林間漫步，認識具代表的本土樹木，如樟樹、榕樹、楓香和土沉香，了解樹木與人之關係，為體驗之旅畫上完美句號。●

原木工藝體驗工作坊系列——回收木升級再造成人課程

原木工藝體驗工作坊系列分為餐桌盤子墊、曼陀羅拇指琴和桌上收納座等不同課程，於7月16日至8月25日舉行。

價錢：每班 $400元（非會員）；$360（會員）

地點：嘉道理農場暨植物園

詳情：bit.ly/3IcwIJe

查詢：2483 7276