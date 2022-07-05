比對拍場珍品 專家教欣賞故宮文物竅門

「今次的展覽很值得去看﹗」蘇富比中國藝術部資深專家李佳說這數百件文物，若日後展覽完畢後運回故宮，便未必再有機會向公眾展示。

「國寶級」點解？如何達到這級數？她說這和藏品有無清楚的來源有密切關係。在古代，故宮中的文物有太監編檔記錄，後世人可以借此找到珍品的源頭。此外，珍寶若流出市場後獲博物館收藏，如舉辦過展覽的話，也會有較好的可信程度和價值。她說近年相關的珍寶，在拍賣市場上大多以逾億港元成交。她向讀者介紹一些品賞貼士。

先了解皇帝性格愛好

以瓷器為例，可以先了解其歷史背景。「絲路發達的時代，一些宮廷作品瓷器的器形會參考從波斯來的銀器；瓷器做好後，會送給來自當地的使者。而明代的青花瓷器聞名海外，與鄭和多次下西洋有關。在瓷器當中，有一款名為『鬪彩』的門類，是先用青花的技術勾畫出圖案輪廓，再填上顏色。」技術高超、品相優美的成品，拍品成交價可高達2億港元。李佳表示，皇帝的喜好和設計也關係密切。「例如明代成化皇帝愛畫畫，所以當時瓷器上的圖案和水墨畫十分相似。」

「清朝康雍乾三代的瓷器作品也很有價值。當中乾隆可算是世界上曾擁有最多珍品的收藏家，故宮的收藏系列就是主要由他親手建立。」他的收藏系列當中，也包括很多中國古代的珍品，有些是早前由其他皇族成員收藏。

李佳說每個皇帝都有不同性格和愛好，大家逛展覽前可先做定資料蒐集，增加當中趣味。「康熙喜歡科學，鍾愛由外國使者引入宮的琺瑯彩瓷器。他曾命令外國傳教士把最好的工匠帶來中國，向本地工匠教授相關技術。工場則設立於養心殿附近，方便自己常常監工。他較喜歡實在的設計款式。」李佳說，當時工匠使用來自外國的顏料和技術，畫出的花有西洋立體感，和中國傳統的平面截然不同。

至於雍正，「他藝術眼光、品味好，並十分認真。清宮檔案中記錄他曾命令負責填色的工匠不能填出界的要求，又曾經指摘一名失手的工匠如豬般笨！他較偏愛體積嬌小的藝術品。之後的乾隆國力極盛，鍾情較浮誇的設計」。

焦點推介：雍正12件菊花式盤

李佳說專家會把市場上的珍品和故宮中的館藏對比。「故宮中的館藏如親生仔女！它們是當時皇帝在宮中親自擁有過的東西，流傳至今，仍有清楚出處和紀錄。」不過，原來故宮的收藏品也不是件件美觀，也有不值錢和不美麗的東西。「不靚的東西，當然會收起來不向公眾展示啦！除外觀外，也和其歷史意義和稀有度有關。」在拍賣行，客人可以親手觸摸珍品，但李佳說對客人也有嚴格要求。「例如我會叫客人先除下戒指等飾物。雖然客人弄花了須賠上價值，但這不是錢的問題，因為文化藏品爛咗就爛咗，我們會心痛！」她說拍賣行的珍品每季流轉，專家接觸的數量一般會比博物館多，每年可以見識過千件珍品，但博物館的展品卻未必會頻頻更新。

除市場認定的價值，每個人也可以對「國寶」自行定義。「人人也有自己看法，因為每件藝術品都是中國文化一部分。」她鼓勵收藏家多看展覽、多看書研究，確保自己所買的是好東西，同時自己也看得懂。「一些有錢的買家把珍寶帶回家後也未明白其價值，不知其所以然。」逛遊故宮文化博物館時，她推介特別留意一款12件清朝雍正時期的各色釉菊花式盤。如未有時間做好功課，也可以憑自己眼光推想其價值。「為什麼有些皇帝朝內的作品常見百子圖？可能因為他渴望生孩子吧；為何雍正一朝常見葫蘆圖案？可能他想長生和健康。用眼睛享受珍品的美外，也可用腦袋思考其歷史背景，不要看完行過就算！」

展開長卷軸 欣賞另一個時空

蘇富比亞洲區中國古代書畫部主管左昕陽表示，故宮的古代書畫有機會在本港展出十分難得。「因為很多書畫太珍貴而不能出宮。」他鼓勵觀眾逛遊前先了解相關資料，到時會較容易看懂書畫背後的歷史文化。「晉唐宋元是中國書畫發展高峰期。書法作品可以特別留意晉唐時期，畫作則可特別留意宋元的。其間生成了很多大師級作品，對後世藝術家來說都是高山，只能遠觀而不能達到或超越！」

「大家可特別留意一些長長的卷軸，展開後觀眾可看到另一個時空的世界，細賞當中的線條美和歷史故事。」他指書畫是歷代藝術家對當時世界的感受，體現歷史精神面貌，讓大家了解古人。「宋代畫作特色是寫實，當時畫家寫生，看到環境就照畫。當中北宋以大山大水為主，南宋由於國力不佳，繪下的景觀相對沒那麼雄偉；元朝由外族管治，當時的畫家便用藝術表達國破山河在的悲情。」藝術家表達主觀的感情，對當時世界的認識和投射，都有歷史研究價值。

那麼來自故宮的書畫作品就一定最好？「文無第一，武無第二，這很難說！不過，世界上重要的作品大多來自故宮，算是最全面、數量最多的收藏系列。」他說故宮的書畫都是國寶，而且在拍賣市場很難找到，這情况和瓷器很不同，形容它們就像天上的龍。「在拍賣市場哪能找到龍呢？」左昕陽笑說市場上很難找到相近故宮的藏品了，一來數量稀少，並且價值名貴。他雖聽聞有人有相關收藏，但如何找到便不得而知。「明清古畫還有機會在市場上找到，因數量相對較多。」●

文：呂一心

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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