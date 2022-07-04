養生帖：夏日炮製藥茶 益氣養陰

新冠疫情影響下，大家紛紛走進大自然，遠足行山等戶外活動後汗流浹背，容易中暑。今天介紹兩款益氣養陰生津，有助抵抗炎炎夏日，預防氣陰兩傷的中藥方劑和藥茶方。

■生脈散

材料：人參9克、麥冬9克、五味子6克

功效：人參甘溫，既能大補肺脾之氣，又能化生津液（亦可用藥性溫和的花旗參或黨參代替）；麥冬甘寒，能養陰潤肺，益胃生津，與人參配伍可達氣陰雙補之效；五味子酸溫收斂，能生津斂汗。3藥相互配合，一補一潤一斂，既補氣陰之虛，又斂氣陰之散，使氣復津生，汗止陰存，脈氣得充，則可復生，因此而得「生脈」之名

■二參茶

材料：沙參20克、太子參20克

功效：滋陰潤肺，健脾益氣。沙參能養陰清熱，潤肺化痰，益胃生津；太子參能益氣健脾，生津潤肺。二參相配，最能生津潤肺，益氣健脾，十分適宜氣陰不足、容易口乾舌燥者

上述兩個處方可以選擇煲藥方式，也可用滾水冲泡代茶飲，簡單方便，隨時隨地飲用。

小處方，大作用。夏季養生，讓我們從益氣養陰做起！

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文：劉玉萍（香港大學專業進修學院高級課程主任）