好zone動：扮直升機 鍛煉旋轉肌群

一提到軀幹旋轉訓練動作，很多人都會聯想到做sit-up時再加向左右轉動的動作，雖然能夠訓練腹內斜及外斜肌，但對於大部分朋友而言，這個動作會比較吃力。

今日教大家一個名為helicopter（直升機）的動作：兩手打開，上身就好像直升機頂部的螺旋槳，然後左右轉動。這個動作可以訓練內斜肌、外斜肌，兼提升盆骨的穩定度及大腿後側膕繩肌的柔軟度。它的另一好處是毋須躺在地上或牀上做，只需坐着就做到，十分方便。

■Helicopter（直升機）

準備姿勢：上身挺直，坐在牀上或運動墊上，雙腿伸直，兩手打開

動作：上身向左右兩邊轉動為1下；10至15下為1組，做3至4組；每組之間約休息1分鐘

動作變化：雙腿伸直時，如感到大腿後側非常繃緊，可以加枕頭墊在膝下

注意事項：

‧轉動時，盆骨緊貼地上或牀上，不要離地

‧保持正常呼吸，不要閉氣

註：運動期間如有不適，應馬上停止，並尋求專業意見

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文：周錦浩（註冊物理治療師）