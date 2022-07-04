醫學滿東華：改善習慣+用藥 趕走胃酸倒流

少食多餐 睡前兩小時勿進食

俗稱胃酸倒流的胃食管反流病（gastroesophageal reflux disease，GERD），是常見上消化道疾病。症狀包括胃酸湧上食道或喉嚨、胸口灼熱（俗稱火燒心）等；而胃酸亦可能刺激食道、咽喉、氣管甚至牙齒，引起其他併發症。此病成因眾多，包括下食道括約肌失調、肥胖及不良飲食習慣。一般來說，醫生可憑患者症狀診斷，但假如患者有其他高風險或嚴重徵狀，如吞嚥困難或貧血等，則需要接受胃鏡檢查，以釐清病因。

治療胃食管反流病可從生活及飲食習慣着手；簡單改變如少食多餐、進食時避免太急太飽，以及睡前兩小時避免進食，已能改善病情；而過重人士亦應減重。在食物種類方面，可留意某些刺激或高脂肪食物會否加劇症狀，如有的話則少食為妙。

嚴重需服質子泵抑制劑兩月

然而，不少症狀較嚴重及有食道炎的患者，都需要藥物治療，中和胃酸藥及化胃氣藥都是常見並有效紓緩症狀的藥物。若病情嚴重，則需服用質子泵抑制劑以減少胃酸分泌，療程需時約2個月。如果症狀持續，醫生除為患者做胃鏡檢查、調高藥量及轉用其他質子泵抑制劑外，亦會考慮患者是否有其他病因需要治療。

阿強留意到自己經常食無定時，而且工作壓力大，因此除服用質子泵抑制劑外，亦調整了生活習慣，定時做運動減壓。接受多管齊下的治療後，他已不再受胃酸倒流困擾。

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文：余霆鋒（東華三院副顧問醫生（內視鏡）、腸胃肝臟科專科醫生）