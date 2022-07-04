談痛說情：「鐵三角」運動 趕走痛症

在我日常接觸的痛症病人中，發現上述問題癥結不在於運動失效，而是沒有做「對」運動。運動在治療痛症上有一個鐵三角原則，這就是「帶氧」、「伸展」和「肌力」3種訓練。透過帶氧運動如跑步、游泳等可以減輕體重，降低身體重量對關節的壓力；伸展運動如瑜伽可提高筋腱的柔韌度，協助保持關節靈活；肌肉訓練如器械操來強化肌肉，讓肌肉如軟墊般吸收及分擔衝擊力，達到保護關節之效。

做「對」運動 兼顧帶氧、伸展、肌力

不少痛症患者「聽見」醫生多做運動的囑咐，卻沒有「聽懂」該如何運動來消除痛楚，單純按個人興趣來選擇。例如跑步是不少人的心水運動，愛其簡單方便毋須特定器材，然而即使穿對鞋做對姿勢，但如果缺乏下肢肌肉訓練，令膝關節欠缺肌肉的保護，跑步時每一次提腿着地都會給膝關節添加壓力。

瑜伽也是不少痛症患者的運動首選，以為它輕柔、運動量低。然而追溯歷史，從前練習瑜伽的多為雄赳赳的男性，不少靜止動作都需要強勁的肌肉支持才能夠完成，故此缺乏足夠肌肉量往往出現拉傷軟組織的情况發生。不過，倘若只去健身室鍛煉肌肉，增加了肌肉重量，卻沒有注意控制體重，又或是忽略了軟組織的柔軟度，也會令個別關節受壓或變得僵硬，而導致痛症。

讀者閱讀至此，大概都看得出「對」運動，就是不能只做單一運動，而是兼顧「帶氧」、「伸展」和「肌力」這個鐵三角訓練，才能達到以運動治療及預防痛症的效果。倘若擔心時間不足或體能上無法負擔上述3類運動，那麼太極可說是「三合一」運動入門版，即使體力稍遜的長者也能夠應付，卻已經可以同時達到減重、改善筋腱柔韌度及強化肌肉之效。

最後，任何運動也得量力而為，尤其希望以運動來消除痛症困擾的病人，建議與醫生商討相關計劃，找出適合的運動類型及練習量。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：薛詠珊（家庭醫學專科醫生、香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監）

[健康]