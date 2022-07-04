知多啲：沙葛粉葛 營養「葛」有不同

‧沙葛yam bean或jicama，豆科豆薯屬，外皮淡黃色，形狀似紅菜頭或放大版馬蹄（荸薺）

‧粉葛kudzu，豆科葛屬，外皮深啡色，呈圓柱形，像長形的芋頭

「沙葛和粉葛的熱量、蛋白質、碳水化合物含量都有很大差別。」梁曦允表示，沙葛膳食纖維豐富，粉葛則纖維量較低、澱粉質較高，「造就了沙葛與粉葛不同的質感，沙葛爽身脆口，粉葛軟腍、粉一點，質感像薯仔」。

粉葛止瀉 血壓血糖低慎用

中醫學認為粉葛和沙葛又有何不同？首先，要分清粉葛和葛根。註冊中醫陳燕桃指出，葛根是一味歷史悠久的藥材，首載於《神農本草經》，但《中國藥典》自2005年版開始，將葛根分列為葛根、粉葛兩個品種，豆科植物野葛的乾燥根為葛根，同為豆科植物的甘葛藤乾燥根為粉葛，又稱甘葛。粉葛一般作膳食湯水，葛根則入藥為主。「粉葛、葛根均能解肌退熱，生津止渴，升陽止瀉，通經活絡，分解酒毒。」陳燕桃提醒，粉葛具降血壓、血糖之效，故血壓或血糖偏低者慎用；服用葛根前應先諮詢中醫師。

沙葛通便 生理期慎吃

粉葛、葛根均有止瀉之效，相反，「沙葛則能潤腸通便」。陳燕桃表示，沙葛是外來食材，故未見納入於中醫藥典，但中醫從民間經驗及營養學的研究互相參照，歸納出沙葛的效用，包括潤燥解渴、潤腸通便、疏通經絡、利水滲濕、清熱消暑等。一般人都適合食用沙葛，實熱體質者更佳，「惟體質偏寒、陰虛火旺、脾胃虛弱、大便溏薄，或女性生理期時應慎用」。

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