通識導賞：性小眾聚腳點相繼結業 網上平台取暖 同志更難被看見？

同志桑拿、酒吧、餐廳結業

中大性別研究課程助理教授孫耀東曾研究新冠疫情對香港LGBT+社群的影響，他發現性小眾更容易有情緒問題，原因之一是在防疫措施下，大家在家工作、上課的時間大為增加，與家人摩擦更多，如果家人不接受性小眾的性取向，有可能影響他們的心理健康。另外，疫情期間同志空間如酒吧、餐廳、NGO關門，令他們與其他性小眾朋友聯繫減少，也喪失可以「做自己」的空間，「入到去之後，無論你是什麼社會階層的人，都可以在一個匿名、好隱藏的環境裏表達到自己」。

同志酒吧社交功能難取代

Coco Pop是香港著名變裝皇后，經常在同志酒吧表演drag show，酒吧對她來說是重要的社交場所。疫情期間酒吧無法營業，她和朋友轉到餐廳吃飯、到酒店staycation，或相約去行山，但她認為這些活動無法取代同志酒吧的社交功能，酒吧的重要性在於，除了可以相約朋友聯誼，還有機會認識不同的人。「你去行山，不會行行吓識了新朋友，或者你去餐廳吃飯也不會無啦啦跟旁邊的人搭枱吹水，但酒吧的感覺不同。」而且同志酒吧裏多數都是同志圈子裏的人，比較容易找到啱嘴形的人，「你都知道我們圈子搵人都是一個困難，無啦啦在街上不會找到一個你啱的人，去酒吧撞板的可能小很多」。現在酒吧重開，但數量減少，而且酒吧內限制人流、不能跳舞、沒有drag show，Coco說雖然氣氛不及從前，但至少好過無。

安心出行記行蹤 或變相出櫃

孫耀東亦關注安心出行程式要求記錄行蹤，會否影響同志的社交，「尤其是對朋友、家人或工作場所未出櫃的同志，能夠保持自己的匿名性，不讓人知道自己的行蹤是很大的concern」。同志或會因為不想人知道自己是同志、去過同志酒吧，而不去需要安心出行的同志空間，「如果他去過一間同志酒吧，或同志桑拿之後，然後不幸地那裏有爆發，可能其他人就會發現，『原來你有去過喎，你手機響了警號』」，變相同志被迫出櫃。2020年韓國梨泰院同志酒吧爆發大規模感染，也加劇當地反同浪潮。

男同志網上交友 「比現實殘酷」

如果同志酒吧減少，或同志不再去同志空間，網上交友平台又能否取代實體空間？Coco說上網始終不及見真人，「如果你有社交經驗的話，有些人你一傾偈已經知道，啱唔啱呀、傾唔傾得埋呀、做唔做到朋友，但上網你不知道，只靠看相，相片好多時也不是太真」。而且男同志的交友軟件用途主要是尋找性關係，較難認識朋友。年長或不符合主流審美觀的男同志更會被排擠，孫耀東說：「網上世界甚至比現實世界更加殘酷，在酒吧，就算他們不是對大家有興趣，可能也未必會用一個這麼殘酷的方式，完全一秒消失，或者對對方說好傷害性，牽涉年紀、種族、身材的說話。」

銀河桑拿2020年停業，如電影《叔．叔》劇情呈現，桑拿除了是男同志密會之地，客人還會同枱食飯，閒話家常，是年長同志重要的喘息空間。孫耀東說其他同志桑拿對年長同志不及銀河友善，「一般桑拿都比較focus on年輕人，一個好實際的例子，可能他們會有不同日子，後生過幾多歲就會有優惠」。

銀河桑拿停業 年長同志影響最大

「晚同牽」是服務年長同志的非牟利機構，孫耀東說組織能夠為年長同志提供安全和友善的空間，是很重要的工作，但和同志桑拿的定位和提供的空間始終有分別，「一是對於好多老人家，他會不會自稱是同志，再去一個打正旗號服務同志的組織呢？」而且同志桑拿能夠提供較隱蔽的空間，環境較暗，同志互相不知道大家身分，但參加組織可能要提供更多個人資料。

女同志交友App 助擴闊圈子

女同志面對的情况稍有不同。女同志酒吧、cafe的數量本來就比男同志少，而且多是樓上舖，女同志社群更常用網上平台。嶺大文化研究系助理教授鄧芝珊做女同志研究多年，她記得2000年代香港的女同志酒吧、cafe數量最多，「銅鑼灣有一間樓上cafe好出名，叫Joca，經常讓不同組織的人上去開會、聯誼，不同年齡的人都會上去」。以前去女同志空間除了喝咖啡，還可以參加不同活動，有烘焙工作坊、烹飪班，直到交友軟件Butterfly出現，女同志就慢慢轉移到網上世界社交，愈來愈少人參與女同志組織舉辦的實體活動，女同志cafe也愈來愈少，「大家覺得用App識人容易啲，不用出來這些地方識人」。

倡議同志平權的媒體「G點電視」台長郭可芹（Mo）也有使用Butterfly，比起落酒吧，她更喜歡使用網上社交媒體、交友平台，「例如疫情前幾年我也有在交友App約一班人出來睇戲，去文青活動，我們用開的交友App除了睇相matching之外，入面還有討論區，討論區就會gather到不同人，再開group，所以我覺得都會找到相同興趣的人」。

近年女同志酒吧、cafe數量大減，但鄧芝珊認為實體空間有重要性，過去樓上cafe的定價較低，吸引不少中學生光顧，對於尚在發現、建構自己的性別身分認同，又沒有太多資金的年輕人來說，女同志cafe能夠提供一個讓她們有安全感的空間，「如果你在學校不開心，或者成長過程中有coming out（出櫃）煩惱，或者如何跟家人相處，有這些空間好重要，有人傾偈」。在這個空間，都是明白自己的人，令女同志覺得同聲同氣，「不會被別人judge，入到一個空間令你感覺安全，這很重要，你入到去真的可以做返自己，你在那裏認識了一班朋友，就變成一個社群」。

港年輕女同志缺私人空間

鄧芝珊曾在香港、新加坡、台灣三地進行女同性戀及雙性戀研究，她說香港的年輕女同志缺乏私人空間，女同志cafe更見重要，「在香港，好多人未必可以自己搬出來住、可以去對方家聯誼，例如比較香港跟台灣，因為香港始終租貴，家裏讓不讓你搬出來又是另一件事」。相反較為年長的女同志，若已經跟伴侶同居、建立穩定關係，亦已建立同志朋友圈子，就未必需要到女同志酒吧社交。

彩虹店家

聘用性小眾員工 建性別友善空間

當專屬同志的酒吧、餐廳減少，另一邊廂，隨着社會對性小眾愈來愈包容，有更多小店、企業提供性別友善空間，如逸東酒店在6月「同志驕傲月」舉辦多場圍繞LGBT+主題的展覽、講座。Mo最近展開「彩虹店家」活動，召集和邀請對性別小眾友善的店舖，登記「香港性／別小眾友善店家資料庫」，如承諾樂意聘用性小眾員工，並確保顧客不會因性別身分而有差別待遇。公眾可以在「G點電視」網站瀏覽店舖資料，店舖也可以張貼彩虹店家的標記以示識別。Mo說希望讓這些散落在社區、對性別友善的場所被看見，「我們推出活動的時候，都有人問會不會有些紋身舖是LGBT friendly，可能他是性小眾，怕被人問來問去，我覺得我們可以整合，有一些門路找到比較友善的地方」。

專屬空間、公共空間 同樣重要

當社會愈開放進步，公共空間變得更性別友善，性小眾對專屬空間的需求也會漸漸下降，但仍然有存在的必要性。鄧芝珊舉例在通過同婚法例17年的加拿大，社會對性小眾已十分友善，但仍有專屬同志的空間，「例如去到某些好親密的議題，或者生死關頭諸如此類，就可能寧願去返一個同志空間，同聲同氣的環境，不用解釋這麼多」。Mo說重點是同志可以選擇，既有公共友善空間，亦有專屬空間，「一個異性戀，或者任何一個人，在社會上可以有好多空間，為什麼同志不可以選擇？這不是二選一，我們需要更多種類」。

無論是專屬還是公共空間，最重要的都是讓性小眾被看見，讓大眾知道社會有這群人，「同志不只是電視上面看到，不只是BL的靚靚仔仔，而是還有好多不同種類的人」。Mo說這也是為何同志遊行重要，「至少讓人知道，這班人每年都會出來兩次㗎，因為社會有些問題未處理到，所以這班人總會block住條路㗎喇」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao