副刊

星期日生活

誰人日記：考試人生

【明報專訊】正常人聽到考試二字都應該避之則吉，但醫學生一入醫門，卻是選擇了一個考試人生。記得讀書的時候，其他學系的朋友一聽見我的畢業試總共有廿多次考試，都大呼「黐線！」

上 / 下一篇新聞