星期日現場：要事先註冊的自由

那一天，清晨六點幾，M在蒙頭大睡。到漸漸有意識的時候，他聽到有人拍門，不停拍，不知道拍了多久。他一片迷糊，形容自己是「爬」出去開門。門一打開，有兩人站着，他們說自己是警察，有信件給他。對於當時的細節，他說：「唔係好記得啦，我知佢係警察，但我無話要睇證件，完全唔記得呢件事。嗰下好驚，個人根本process唔到。」然後警察叫他提供身分證核對，他就一片空白地找身分證，然後警察叫他簽名，他就簽名，然後警察遞上一封信便走了，很快，可能前後不到一分鐘。他關上門，站着，慢慢回過神來，接着剪刀也不找，「夾硬」撕開信封看信。

香港每天有多少人被清晨拍門？

M的經歷並非個別。我們無法掌握全貌，但從幾個渠道了解到有至少5個團體近來收信，他們可能是一些搞過活動的小團體，一些facebook關注組，一班基督徒團契。同一團體可能有一個或幾個成員，均在清晨時分收信。為了保護身分，他們收到的信件內容被概括和綜合。

警方的信件指出各相關團體，在那年那月那日有活動，例如擺街站，派傳單，開記招，或搞公眾集會等，活動日期橫跨過去兩三年。信件引述《社團條例》第5條，指任何本地社團均須在成立一個月內，向警務處社團事務主任申請註冊或豁免註冊，並引述《社團條例》第15條要求提供資料，包括成立日期、業務地址、主要成員名單，以及未有申請註冊的原因等。信件另就一些活動或社交媒體專頁詢問詳情，並提醒，如不遵從指示提供資料或提供虛假、不完整資料，可被罰款二萬五千元。

M說他看信後坐在牀上顫抖和胡思亂想，甚至把罰款聯想到監禁：「震咗一陣，唔記得手震定全身震。我喺到諗我係咪要坐監，咁我要坐監咪無啖好食，好慘囉，現在係咪要食多啲嘢？我有search法例，但都無辦法process，睇完都無睇咁。」他不是政治人物，甚至沒有任何政治聯繫，只基於人道主義投入一些活動，他甚至不是當中最積極的分子，但曾經在活動中被警方登記身分證，也曾經因事報案留過地址，估計因此成為收信人。

M一些無收到信的朋友同樣驚恐，擔心很快被盯上，擔心會有案底影響工作移民，擔心會上升到國安層面鋃鐺入獄。M說：「將未知的恐懼放大咗。坐監係影響well being，驚無飯食好辛苦，但都未出到呢件事，已經睡唔着啦，咁咪好蝕？Ultimately佢唔使做任何事已經影響到你啦。」M說自己花了幾天消化和平復心情，並諮詢法律意見，研究這條古舊法例。

一個世紀前訂立的法例

翻查資料，《社團條例》早在1911年訂立，在1949年作出大幅修訂，規定所有在港的社團必須申請註冊及提交資料，禁止私下及秘密結社，並由警務處社團事務主任審核註冊資格。原來我們一直享有的結社自由，是要註冊和接受規管的自由。聯合國人權事務委員會不止一次關注《社團條例》限制香港市民享有「人人有和平集會和自由結社的權利」，分別在1999年和2006年均有報道，亦曾在立法會討論過。只是這古老法例很多年來備而不用，我們懵然不知。

《社團條例》清晰要求「社團」申請註冊或申請豁免註冊，違例罰款一萬至二萬五千元不等，不須監禁。社團（society），指「任何會社（club）、公司（company）、一人以上的合夥或組織（partnership or association of persons），不論性質或宗旨為何。」定義看來十分廣泛，民間組織似全跌入社團之列。還有應援會Fans Club算不算？舊生會算不算？愛護動物關注組算不算？跑友會算不算？

正處理多宗相關個案的律師P說，法例並無清晰界定，但相信涵蓋極廣，只列明16種「本條例不適用的人」，即一些根據其他條例成立的組織，例如根據《公司條例》成立的公司、根據《職工會條例》成立的工會、根據《教育條例》成立的教育團體，又或者是一些獲政府部門，例如康文署和民政事務局批准成立的組織。律師P說，除這16種人士以外，全都要申請社團的註冊或豁免註冊，即包括絕大部分民間組織。

律師P指出雖然條例列明「純粹為宗教、慈善、社交或康樂目的而成立的組織」可豁免註冊，但豁免同樣要向警務處申請一份豁免書。根據警務處網頁，「不論是社團註冊或豁免社團註冊，申請程序、須要遞交的文件以至法律的約束均完全一樣」。而警務處社團事務主任諮詢保安局局長後，可基於「維護國家安全或公共安全、公共秩序」、「保護他人的權利和自由」，或該政治性團體「與外國或台灣政治性組織有聯繫」為由拒絕註冊申請。

沒有人能逃出法網

律師P認為，應援會、舊生會、跑友會、愛護動物關注組等等，全都要申請社團註冊或豁免註冊，視乎警方是否全面執行法例：「你之前無聽過呢啲嘢，你覺得不解是好合理，但條條例就喺到，一直就唔係好嚴格地執行。亦都咁講，係由頭到尾，唔係全面執行的一條法例，所以我會話，呢條法例係一條激活的法例。」

翻查警務處網頁，香港的註冊社團有三萬幾個之多，性質的確由康樂藝術聯誼到政治都有，註冊地址有住宅有公司。過去，組織者為了開銀行戶口或申請資助或租用場地等，均會主動做社團註冊，卻不知道不註冊會犯法。過去，一般認為對社團的規管遠較有限公司或工會寬鬆，沒規定每年提交財務報表或成員名單，卻不知道《社團條例》第15條賦予了莫大的權力，警務處社團事務主任可隨時要求社團，提交一切為履行職能而「合理需要」的資料，只不過多年來鮮有執法。例如去年年底，舉辦遊行19年的民間人權陣線（民陣）突然被指無登記作社團，並因「沒有遵從通知規定提交資料」被罰款八千元。

不過《社團條例》早在2018年首次激活，是香港回歸以來第一次被警方引用，以取締「香港民族黨」。「香港民族黨」被刊憲禁止運作，跟三合會一樣變為「非法社團」，任何自稱是非法社團幹事或煽動他人加入非法社團均屬犯罪，可判處罰款及監禁最高兩至五年。

「合夥或組織」的法律觀點

我們綜合相關個案收到的律師意見，簡單為三個方向。第一，可向警方表示相關團體已不存在和沒有運作，希望律政司提出檢控時可以考慮。第二是針對相關人士有否「合夥或組織」（partnership or association of persons）。社團註冊要求提交「名稱」、「宗旨」、「幹事資料」以及「業務地址」，所以相關人士可因此提出他們無幹事名單，無會址，無收錢，無活動，無定期開會等等，無任何組織可言，故不屬「社團」。有律師引述1972年，一宗有關街坊互助組織借錢的民事糾紛（Yim Wai-tsang AND Lee Yuk-har），高等法院的判辭指「社團」要有某程度的企業身分（Corporate Identity），和共用資金及會址（the possession of a common fund and common premises）。另外亦有律師認為，這類信件是邀請協助調查的性質，當事人有權不作答，亦可以向警方解釋自己並不知情或者並不相干，這為第三個方向。不過這些意見僅供參考，因為一日未有確實案例，一日都未有法庭清晰的指引。

我們了解的幾個個案中，大部分已完全停止運作，不敢出facebook post，不敢開會，甚至收到求助電話也不敢幫忙。又因為警方要求提交幹事名單，有些團體更出現分化、猜疑，有受訪者形容情况時說起「我們」二字也趕忙修正：「我哋……唔係我哋，要撇清得好緊要，我哋唔係組織，唔係我哋，無我哋。」公民社會益發恐懼、靜止。

栽種恐懼於人與人之間

律師P說：「（清晨拍門）實際是有滋擾的，而實際上收到信嗰個可能是好耐無參與政治活動的小巿民，收到信當然驚慌啦，同埋佢會覺得警察已得到佢嘅個人資料。啲組織本身無註冊，都係好鬆散的個人，點解警方會發信畀佢？點得到佢的住址和全名？佢會覺得自己被監控，甚至佢哋覆咗信都仲好擔心會再上門。」

曾在清晨收信的M暫時搬離了寓所，他說怕七一前後再有人拍門。他受訪那天看到網上一篇文章，他說寫得十分到肉：「它們會將恐懼栽種於人與人的關係中，令人害怕被拘捕檢控、被身邊的人舉報，從而令信任不復存在，令公民變成一盤散沙，政權可以『一對一』地進行區隔、報復和打壓。」他感到唏噓，但同時慶幸自己仍有很多朋友支援，很多人互通訊息。他說因為知道自己並非單一被針對的個案，人便輕鬆多了，這亦是他接受訪問的原因，希望大家看見彼此，一起面對。

後記

有牆內朋友提醒我要改改口頭禪，左一句「受苦的人」，右一句「身陷囹圄」，他說他（們）很好：「你想到我們可以有多輕鬆時，自己也可以帶着輕鬆的心做值得做的事啊。」我突然醒覺，原來很多想像和情緒也是自己恐懼的投射。我要改變思維，改口頭禪了。

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文˙鄭思思

編輯•利永倫

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