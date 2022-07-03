七一隨想：紅色天井下

這類公屋的特別設計，早已在不少電影及攝影作品中成為香港特色；但當走廊外牆密集地掛滿紅色的國旗及區旗後，形成一口紅彤彤的「井」，又是另一番風景，前所未有。

地面的人不禁向上望，猶如置身井底的一隻青蛙，看着頭頂上一圈又一圈的紅色旗幟，以及正中央耀眼的日光，有一種迷幻的感覺。不少市民及媒體爭相來拍照留念，照片更在互聯網流傳，成為一時熱話。可是，過了不久，據說因為有旗幟被塗污及盜竊，掛旗的團體除了報警外，更把旗幟全部拆去。旗海的出現與消失，在今年七一那麼多大型慶典活動中只是小插曲，可是，它卻成為今日香港的政治隱喻。

旗海的消失，是因為怕被塗污及盜竊，其實有點說不通，正如李梓敬也說，不能在破壞者面前退讓，反而要多掛一些。據說，掛旗者是九龍東潮人聯會會長楊育城，在23個屋邨掛了上萬面國旗區旗。說來奇怪，既然是在公共場所展示，便有可能有人以身試法破壞旗幟，但是，掛國旗名正言順，塗污及盜竊國旗區旗是犯法的，有特區警察來執法，犯不着要把旗幟收起。而且，除了坪石邨，我也沒聽過要收起其他地方的旗幟，若怕人塗污及盜竊，何以其他地方相安無事？

雖然我不是十分了解掛旗團體擔心什麼，但我猜，坪石邨的天井奇景才是關鍵。整個過程似乎是：建制團體在今年七一更想突出國家象徵，但在七一掛國旗區旗本就不是新鮮事了，所以不單想以量取勝，還要以掛旗的地方及方式出奇制勝。本來覺得這樣的天井可以產生奇觀，特別吸引注意，可是，一旦成功了，受人注意後，是否連掛旗者也受不了它所產生的效應？

我不肯定這個天井裝置，是否屬於工聯會吳北秋所說的「矯枉必須過正」的傑作，但顯然，「過正」即使沒有反效果，也會有意想不到的效果。建制人士應該承認，在香港要讓國家象徵顯得更宏偉、無處不在，雖然政治正確，但很容易處理不好，水土不服。

香港的「締造時刻」

在香港，國家象徵的日子，除了十月一日國慶外，便是七月一日，正名是「香港特別行政區成立紀念日」，又被稱為「回歸紀念日」，而「回歸」又叫「收回主權」，諸種概念都指向一個有憲制意義的「締造時刻」（founding moment），但是，從這幾個性質不同的名稱，便可知香港的憲制特性有多複雜。

如何理解香港的「締造時刻」？我認為講得最好的是親北京學者陳端洪，他是全國港澳研究會副會長，我雖跟他的政治立場南轅北轍，但我也要承認，他在2016年的一篇題為〈理解香港政治〉的文章在這方面說得最清楚。

陳端洪指出，香港既不像中國大陸其他地方，經歷了由中共領導的革命及建國歷程（且看中國憲法〈序言〉中的敘事），也不是殖民地人民自決；他甚至承認，當年九七臨近，大部分香港人是不願意接受內地的社會主義制度，所以才有了「一國兩制」。因此，「七一」這個特區起點，既包含一種抽象的民族主義（「回歸」到中國），又是一個主權代表行使決斷（「收回」及「行使」主權），兩者主語不同，前者是香港人，後者是「中國」（代表人民的執政黨）。同時，它又是一個國家之內的特別行政區設置，既是新創，又是延續，因為是「生活方式」及「現行制度」的不變（還要加一個不知是真還是假的50年期限）。而且，當中的人是「香港居民」，不是「人民」或「公民」，卻被承諾享有「高度自治」。

任何憲制設想，也是一種人為建構，香港這種異常駁雜的憲制地位及結構，更是如此，而且，內裏有着不太相容的原則，拼貼起來。可是，過去25年，它又規範着這個地方的政治活動，形成一個特殊的政治世界。而我們一直糊糊塗塗，並不太分辨箇中的差異及關係，這種糊塗，也曾令這個政治世界得以可能。

「二次回歸」 失各自表述空間

內地稱這「一國兩制」為鄧小平的偉大構想，它是否偉大是一回事，但它是否能在現實裏行得通，又是另一回事。建制派現在有種理論，認為過去25年，因為對「一國」強調得不夠，所以出了種種問題。我的看法有點不同，「一國兩制」要行得通，是無論「一國」還是其他原則，都不用定於一尊，有些可各自表述、各自實踐的空間。

例如，許多年的七一，同樣一個維多利亞公園，早上可以有建制、愛國團體載歌載舞，慶祝香港回歸中國；下午則變成七一遊行的起步點，反對派群眾趁假期睡至近中午，吃過早午餐，才帶着自己的口號，抗議也好，批評也好，訴求多種多樣，實踐與體現一些大陸同胞沒有的權利與自由。兩個平行世界雖有點碰撞，但總算相安無事；因此，這個空間即使不算多元，也是二元，雖有點對立，但卻充滿彈性。

可是，經歷了2019年的反修例運動，以及之後的《港區國安法》實施，香港進入所謂「二次回歸」。什麼是「二次回歸」？就是各自表述的空間及彈性沒有了，憲制架構及原則意味着什麼，只能由政府說了算。太多例子了，就講七一遊行吧，沒了，主辦的單位民陣也沒了，甚至國安要約談反對派團體，勸他們別在當日辦活動；然而，特首卻還說，我們還是享有公民權利與自由，我們只是要更重視、尊重及保護國家主權。

這意味着，原有的憲制原則及框架好像不變，但卻不再有各自表述的空間了，只有接受政府的一套。如果事情只是發展到這個地步，還勉強可以，平民少談點政治好了。可是，因為要讓國家更加無處不在，不斷高舉香港特有的憲制原則，反過來取代常識，這便不止令人無所適從，就連七一意味着什麼也覺得十分混亂。

據媒體報道，「公社科」的新課本稱香港從來都不是英國殖民地，有老師透露，教育局官員曾在公社科簡報會上，清楚界定香港不曾是殖民地，香港僅是被英國殖民統治。很明顯，官員要這樣做，是因為要與1972年中國政府令聯合國把香港從殖民地名單中移除保持一致。可是，某時某刻的政治決斷與分類，與歷史事實是兩回事。1997年前的香港如果不是殖民地，究竟又是一個什麼政治性質的地方？毛澤東說過，鴉片戰爭以來中國是「半殖民地半封建的社會」，那香港何以連「殖民地」也算不上？有「回歸」，當然有之前的「離去」，如果香港不曾是英國殖民地，那香港在「回歸中國」前「去」了哪裏？我們又何以要熱烈慶祝香港回到祖國懷抱？老師除了照本宣科，又該如何解釋？

這幾年官方發明的新詞、新說法，我想學習，但總是愈學愈亂，感到頭腦發脹，有種暈眩的感覺，跟站在那個紅色天井下的感覺差不多。著名的後殖民主義研究學者Robert Young曾簡潔兼抽象地說明後殖民（post-colonial）狀態是什麼：那些有權力說話的人並沒有想過，事情對你來說是怎樣的，他們沒有從你的角度出發去想及講，因此，你活在一個「他者的世界」（a world of others），這世界只為他者而存在。

不論1997年前香港是否殖民地，香港人現下的確處在一個他者的世界，而那個紅色的旗海天井，也最適合「慶祝」七一，最是應景。

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文˙葉蔭聰

圖•李紹昌

編輯•王翠麗

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