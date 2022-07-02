更強動態範圍 畫質自動校準 日系新電視 打機睇片神器

日系代表Sony新推出的BRAVIA XR系列電視，包括MASTER Series A95K OLED（QD-OLED）、MASTER Series Z9K 8K Mini LED、X95K 4K Mini LED等型號，各具賣點。

配備8K解像度Mini LED屏幕的Z9K系列，以及4K Mini LED的X95K系列，都能透過Cognitive Processor XR處理晶片及XR Backlight Master Drive技術精準控制，亮度表現和動態範圍更出色，光彩耀眼而黑色沉實，高光周圍幾乎沒有光斑或光暈。

AI按室內光線調整畫質

至於使用最新QD-OLED屏幕面板的A95K系列，擁有過百萬顆自體發光像素，加上XR Triluminos Max技術帶來更寬闊的調色盤，影像色彩更自然美麗。A95K和Z9K、X95K系列一樣，內置Cognitive Processor XR處理晶片，宣稱能夠以人類視聽體驗優先的方式重現內容，圖像經過交叉分析和強化後，能夠在觀眾視覺焦點的周圍表現出更真實的深度、對比度和色彩。

Sony又與Netflix合作，推出Netflix Adaptive Calibrated Mode功能，可根據房間的環境光自動調整圖像處理；BRAVIA CORE較準模式則自動調整畫質，更符合影片創作者的意念。至於打機迷，新系列可完美配對Sony PlayStation 5，系統會自動調整和優化畫面，無論玩遊戲還是觀看電影均達到PS5最佳設置；加上對應HDMI 2.1 4K/120fps，為高性能遊戲提供流暢而清晰的動作表現。

本系列Sony電視均內置Google TV系統，可透過串流服務應用程式，帶來超過70萬部電影、劇集和節目。用家更可以自定推薦選單，輕鬆找到想要觀看的內容，並將節目和電影添加到個人列表中。用家亦可利用Google Search，從手機或手提電腦添加內容到電視的觀看列表中。

360度空間音響享受

除了推出電視外，Sony最近亦為旗艦級HT-A7000 Soundbar提供軟件升級，帶來深受用戶喜愛的360 Spatial Sound Mapping功能，享受360度空間音效體驗；亦可利用「聲場優化」功能，soundbar以內置米高峰來測量主機和後置揚聲器的相對高度和位置，自動調節出最佳音效。

售價：$49,990（65吋A95K）、$45,990（65吋X95K）、待定（85吋Z9K）

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

編輯：朱建勳

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