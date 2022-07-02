烏克蘭菜肉湯加冰 抵禦炎夏有妙法

「當天氣開始變熱，大約每年4月到9月，我們就會煮Okroshka（凍湯），代替每天飲用的羅宋湯（Borscht）。」Oksana Shevchuk是東歐菜餐廳Dacha的創辦人兼行政總廚，來自烏克蘭東北部小城蘇梅（Sumy）。Okroshka做法簡單，把夏季時令食材如青瓜、辣根、刁草、葱、雞胸肉、煮熟的薯仔與雞蛋切粒，加入用酸忌廉、礦泉水與檸檬汁調配的湯底即可。若嫌不夠冰，還可以加幾粒冰塊。

整道湯有肉有菜，營養豐富，深受當地人喜愛。舀一勺送進嘴裏，青瓜的清新爽甜尤為突出，Oksana放入大量刁草，溫和的辛香味搭配辣根為味蕾帶來衝擊；檸檬汁與酸忌廉的味道恰到好處，就像吃罷涼拌青瓜一樣令人感覺煥然一新。

除了用酸忌廉做湯，不少人還喜歡用自家麵包發酵而成的飲品Kvass代替，讓整道湯變得酸酸甜甜，天然發酵產生的氣泡亦更添清爽。

另一道紅菜頭凍湯（Holodnik），在斯拉夫語系國家特別流行。它的做法與Okroshka類似，但不放肉類，且湯底以紅菜頭高湯調配，整體味道偏甜。紅菜頭混上酸忌廉，讓湯呈現猶如樹梅般的淡粉紅色。Oksana笑說客人為它起了個花名The Pink Soup，看來Holodnik不僅味道好，更憑賣相俘獲許多香港粉絲的「少女心」。

■Dacha

地址：中環荷李活道38至40號永安樓地下

查詢：2420 3555

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