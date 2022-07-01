獨立樂隊逃離主流 演繹音樂另一種可能

Beat Friday：音樂去「中心化」

在網絡盛行的時代，香港的indie band可以不用受大公司束縛，能夠在網絡平台上發表作品，只要對音樂有興趣，便能開一個channel，說自己的音樂，催生了多元的音樂生態。3隊風格形式各異的樂隊同在今年4月的「搶耳音樂廠牌計劃」裏奪得獎項。「搶耳音樂廠牌計劃」由文藝復興基金會於2016年創立，在indie音樂界裏是其中一個具有影響力的比賽。計劃以透過比賽，為有志於獨立音樂的人士提供從「實戰」中獲取表演經驗的機會，也讓觀眾認識小眾音樂圈，豐富香港音樂產業生態。「搶耳」一類的比賽，正好為成熟的音樂人提供與大眾接軌的平台，令他們可以將興趣演化成事業，甚至更長久的發展。

Beat Friday於比賽中以其獨特的音樂風格，奪得「搶耳創意獎」。樂隊起初只由INK一人創立，後來他因為參加了本地音樂人才培養計劃「埋班作樂」，認識現任成員，包括負責唱歌、作曲的大頭，以及填詞的陳嘉朗。

Beat Friday起初僅僅是INK逢星期五分享自己創作音樂的平台。INK分享，某天看到日本職人重複鍛煉技術的影片後，便希望通過在音樂上實踐這種反覆磨練，定期在星期五發放新製音樂，尋求音樂新的可能。說Beat Friday是一個樂隊？3人卻認為是一種concept，不一定是3人的團體，可以包納多人，甚至任何人的參與，做到音樂的去「中心化」，沒有誰是Beat Friday的主體。陳嘉朗補充，填詞人的身分非常曖昧，不在樂隊成員之中，只是協作的崗位，Beat Friday的概念重新將填詞人的崗位納入為製作音樂的團隊一分子，慶幸自己成為Beat Friday的成員。

沒有副歌主歌之分 歌詞只出現一次

Beat Friday的整個音樂製作，先由INK作了一個beat，到大頭作曲，再到陳嘉朗填詞，都是獨立的創作，三方都不干預大家。陳嘉朗指Beat Friday的創作限制極少，隊友不會「叫他寫什麼」，相比商業音樂的填詞，需要出現特定主題或字眼，自由度大了不少。大頭也指Beat Friday大部分歌曲都帶有沉溺和迷惘之感，或許不是大眾喜歡的口味，但他作曲是會將當下的情感如實呈現，也是社會其中一個側面，真誠而磊落。INK說：「如果做創作，有人想掣肘或是想控制方向，往往因為這種掣肘令到成品變得公式化。Beat Friday的想法是，我做完這個部分的音樂，交給下一個時，我不會知道歌會變成怎樣，每一次出來都會很特別。」整件事完成後，INK看到由自己最初寫下的beat，變成另一種模樣，卻又帶着一點點原本的影子，他們的歌是發展出來的。

Beat Friday的歌，大多都是2分鐘，結構不像流行歌般有副歌主歌之分，歌詞也只出現一次，沒有重複，和主流歌曲製作有好大分別。逃離主流，也是Beat Friday另一個核心的想法，希望為觀眾提供一個新的音樂經驗。INK更說，如果詞只得一句，而有創作者的原因，這件事都成立。陳嘉朗也指，他們希望音樂可以分享給大眾，而非取悅他們。大頭續稱自己演出後，不會和樂迷說話，唱完就走，僅僅是想觀眾留意音樂本身，「我有自己想表達的東西，記錄事件和情緒，如果要以大眾品味作為目的，就會違背我們的初衷」。或許正正是因為這種無限大的包容，Beat Friday才能走出自己的路，寫出音樂的另一種可能。

INK說：「希望大家看完20分鐘的表演，你會有感覺，不用我們刻意解釋什麼。」●

宇宙幽靈：拋卻文字 玩轉純音樂

要數香港獨立音樂，其中一隊十分獨特的，便是宇宙幽靈。他們玩純音樂，剔除歌詞，5名樂手上台，以琴、結他、貝斯、小號和鼓表演音樂，雖沒有文字語言，但依然可以傳達內心的想法給聽眾。

宇宙幽靈的得名是源於他們第一首歌Phantom，歌名帶有幽靈的意思，而在商談歌名時，因為開會地方，亦即成員Ceci的家太混亂，被其他成員取笑「宇宙垃圾」，靈光一閃得名「宇宙幽靈」。宇宙幽靈的成立，也是緣於「搶耳」，不相識的樂手們，因為結他手Dimitri想參加比賽而「friend搭friend」組成了樂隊，更奪得了「搶耳大賞」，儼如黑馬。

拋卻文字，只專注音樂的背後，原來是宇宙幽靈認為文字為溝通設限。Dimitri表示：「如果不是那個民族，便會不理解那些特定語言的語意。我希望全世界都可以聽得明我們的音樂，不用理解文字背後的意思，也可以享受音樂。」Bass手Lister續指，他們希望聽眾可以將專注力投放於音樂本身，音樂本來也有其情緒，歌詞只是其中一種表達情緒的方式。不知何時，當代人聽音樂要附上詞和解釋，價值才得以體現，鼓手Bao認為：「其實現實生活中有不少純音樂，但大家將它忽略，只視為一個background。我們嘗試將這些放在廁所的背景音樂，重新放上舞台。」

宇宙幽靈的創作，正正因為只用樂器傳遞音樂，而和傳統的band有所分別，他們沒有主音或特定負責的部分，樂器和樂器之間會互相配合，得到一種微妙的平衡感。Dimitri比喻宇宙幽靈的音樂就像一同繪畫一幅畫，由他起稿，各人填上自己的顏色，也關心別人的設計，令到整幅畫變得和諧完美。●

Kowloon K：開心方式表達沉重東西

Kowloon K成立於2019年，名字是粵語「求其啦」的諧音，從名字便可以看到他們獨特的幽默感，在「搶耳」中獲得「搶耳觀眾獎」，人氣可說是比較高。Kowloon K的歌偏近City Pop、Jazz Pop，他們定義自己為Sophisticated Pop，希望在Pop這個類型裏多作嘗試，加入不同元素，可以實驗不同風格。

Kowloon K的歌大多都是關於生活現實、對生命經驗的思考，好像《為何不一了百了》，就是對臨死前一刻的想像，反覆思考人存在時可有的選擇。而主唱Charlie主導了歌詞和歌曲主題，她會將demo分享給其他4名成員，再由他們合力完成音樂部分。Justin表示，Charlie只會在心情不好的時候寫歌，有些歌很沉重，到了其他成員手上，他們反而沒有怎樣理會歌詞，jam了另一首輕快的歌出來，是一個非常即興的創作方式，「我們的歌往往是說沉重的東西，卻以開心的方式表達出來」。這種強烈的反差感，令歌曲既貼地又帶有玩味，受到不少樂迷喜愛。●

文：楊喜盈

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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