畫展資訊：花藝畫作 象徵身體

【明報專訊】為響應同志驕傲月,本地設計精品品牌Bikuta Malamia主理人Peter Wu和性別友善性商店Sally Coco合作,於Sally Coco尖沙嘴店放置6幅主題為:Je suis d'accord.(I am OK)的畫作(至6月30日)。Peter表示自己對花藝略有研究,故選用不同植物象徵身體部位,透過每棵植物不一樣的大小、顏色、形狀等,代表每個人均有不同形態,獨一無二。6幅畫作以對於性別和面對改變時的不安感串連,希望透過作品向公眾表達,「不論外界如何評論自己,亦要相信自己的選擇,接受自己與生俱來的特質,如照鏡子般直視真實的自己」。Peter表示,作品Growing Deep(圖1左)以大葉植物比喻女性性器官,No Time for Rumour(圖1右)則以仙人掌形狀象徵男性性器官。前者以線條展現葉紋,植物中間位置特意用上熒光粉紅或暖色系突出細節部分,後者上幼下粗的形態營造向上延伸效果。Peter認為每個人跟植物一樣,「無論以什麼形態存在,just grow with the flow,不一定要與社會定義抗衡」,每個人也可以不理會外界的閒言閒語,隨心而行不斷成長。