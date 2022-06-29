轉換身分 塑造角色 變裝舞會 以藝術表達自我

本地drag artist、Drag Jam負責人之一Wilson，接觸變裝文化約有4年。他認為不同年代不同地域也有變裝文化；但近年drag變得相對普及的轉捩點，是1969年在美國紐約發生的石牆騷亂，令drag由地下文化慢慢浮現於社會大眾眼前。根據英國廣播公司（BBC）的報道，早於1869年的紐約哈林區已舉辦第一屆的「酷兒變裝舞會」，隨着1969年美國同性戀解放運動開始，變裝舞會亦成為自我表達的場地。2009年，美國電視上更出現變裝比賽真人騷RuPaul's Drag Race，令更多人接觸變裝文化，甚至引起觀眾對drag queen（變裝皇后）的追捧。

「任何身材樣貌都可成為queen」

時至今天，drag文化逐漸演變成藝術的自我表達，不如過往簡單所指男扮女或女扮男的表演形式。「每個人的表達都不同，可以穿著如外星人般，像一個living walking art piece (有生命、行走的藝術品) 。」Wilson表示自己多以drag artist而非drag queen自稱，因drag queen容易予人高高在上、教人臣服的距離感，而他只想當一個貼地的表演者；drag queen很多時會穿上假胸、營造纖腰效果，他卻堅拒如此打扮，認為「任何身材樣貌都可以成為queen」。他分享drag有多種造型，以drag queen為例，常見有穿著以時尚、盛會及藝術品為主題的打扮，較不常見的就有雌雄難辨、模擬藝人及帶有鬍子的造型。

「Drag不一定要唱歌，任何形式的表演，甚至乎只來enjoy the party都可以。」Wilson續說，例如疫情前曾在酒吧舉辦drag jam live活動，每人有表演時間，「有人彈結他，有人朗讀自己寫的詩，有人做棟篤笑，亦有人只和朋友玩drag看表演」，大家來party做自己想做的事，沒有限制。他表示每次舉辦活動亦有drag的主題，如rock & roll、沙灘主題的party等，參加者可按主題drag up，或隨心穿著亦可。

擁抱自己柔軟一面

就算不熟悉drag文化的人，對drag queen一詞相信亦不會太陌生，但大家又曾否聽過drag king（變裝國王）一稱？Drag Jam成員Sarah Chua，在香港玩了半年drag king，她說香港玩drag king的人少之又少，一開始玩drag是由朋友介紹，相約drag up看Wilson參與的show，認識了他。Wilson隨即說：「任何人都可以做drag，但有些人跳出來就好像有一團火或光，Sarah是其中一個。看她表演，覺得好自由好正！」二人繼而談起各自的「第一次」。

Wilson第一次表演drag，是被來自德國的伴侶推上台。「當時感覺好奇怪，在表演過程的5分鐘，我好像完全blackout，不知道發生什麼事。」後來回看影片時他一直想：這個人是誰？為何可在地上跳舞，爬來爬去接近5分鐘？Wilson說平日的自己連10秒也做不到。他形容變成自己塑造出來的drag角色Muschi感覺就如superhero，轉換了身分，覺得很多事都可表演出來，「從未試過這樣100%做自己！」本身是時裝設計師的他平日多為別人設計服飾，「但做drag時，我可以幫自己做衫，揀音樂跳舞，跳舞動作由自己選擇」，他形容Muschi亦是「最100% creative的自己！」後來伴侶鼓勵他繼續玩下去，一開始Wilson亦避忌，認為男扮女好像「好乸」，玩drag造型太誇張。但伴侶反問：「為何你會介意圈內的人特別feminine？當你恐懼自己柔軟的一面，很可能是自我恐同。」這番話令他醒覺，他從沒想過會自我恐懼，而「drag正是一個很好的渠道，讓男孩子能擁抱自己柔軟的一面」。4年間Wilson見證Muschi的成長，看着他如何勇敢做自己。

不只是去party影張相

比起Wilson，Sarah第一次表演則沒那麼「狼狽」。她數年前從新加坡來港進修舞台設計。有13年舞台經驗的她熟悉表演程序，第一次drag king表演更是由化妝、服裝、道具製作，以至揀選音樂及劇本編寫都是一人包辦。「做drag king跟其他舞台表演感覺不同，drag king是扮演『自己』，但又有一部分與日常生活的自己不一樣，令我嘗試推進自我界線，發掘更多平日很少機會接觸的面向。」她表示：「當初創造drag king角色Jamie Blue時，角色與真實性格相差不大，希望透過角色以不同形式表達自己，為自己喜愛的顏色『blue』增添一份快樂感覺。」

Wilson聽後忍不住說：「我很佩服Sarah的勇氣」，因為她是Drag Jam現時唯一的drag king。「在香港有很多禁忌，例如性、gender等話題仍未可公開地討論……在香港玩drag就像是一個cheerleader，如果這是一場戰爭，我們就像站於最前線，就如爬龍舟的鼓手角色一樣。每個drag artist背後都有自己的故事，在他人眼中我們就像只是去一個party影張相，但對我們來說，都是鼓起了很大的勇氣。」

文：植蔚卿

編輯：陳淑安

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