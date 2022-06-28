客座隨筆：守住父親重要角色

然而，在很多離婚個案中，法庭都會把年幼子女的「照顧及管束權」判給母親，父親一般會獲得探視權。但有些母親因着前夫有婚外情，覺得他不配作父親，也不想壞榜樣荼毒孩子，因此會千方百計阻止他與孩子見面。例如一時說疫情嚴重，不宜外出；一時又說孩子要預備考試；甚至把孩子的興趣班安排在探視時間內，導致父親即使有探視權，也無法探望子女。

其實，這是個三輸局面。父親或因見不到孩子而拖延付贍養費，孩子得不到父愛，成長過程會有遺憾，長大後甚至因此埋怨母親，影響雙方關係。

不忠丈夫vs.盡責爸爸

父母離婚，子女無可避免會受到一定程度的影響，但除非父親有虐兒前科，否則，不應剝奪孩子獲父愛的權利。藝人王力宏與太太李靚蕾去年宣布離婚，其間李多次爆出王混亂的私生活，兩人多次隔空對罵，而孩子的探視權等相關離婚事宜則仍未達共識，正在調解。

綜合各媒體報道，王力宏的不忠行為顯示他並非一個好丈夫，但並不表示他不能成為一個好爸爸。他表示希望盡爸爸的責任，定期探望孩子，陪伴他們成長，不想成為缺席父親。王的父母也很愛惜孫兒，很想見他們。筆者希望兩名成年人能為孩子的福祉着想，盡快達成有利子女成長的探視安排，不要剝奪他們獲得父親及祖父母愛的權利，也令孩子的生活重回正軌。

兒子被取笑有個打妻爸爸

荷李活巨星尊尼狄普與前妻安柏赫特的誹謗官司，持續數月後終於落幕，尊尼狄普獲勝訴，還他清白。他曾經說過，可以忍受前妻對他的任何傷害，但不容許她所做的事傷害子女。他之所以提告，是因為兒子被同學取笑他有個打老婆的爸爸，令兒子非常沮喪，因此，他要讓所有人知道他不曾打過太太，讓兒子可以理直氣壯地告訴同學，爸爸並非暴力男。這份父愛，相信尊尼狄普的子女一生都會記得，他亦會成為孩子心目中的英雄，也是子女面對困難時，堅持據理力爭不放棄的榜樣。

文：傅丹梅

作者簡介：註冊社工、輔導員

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[Happy PaMa 教得樂 第403期]