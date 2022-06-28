童繪遊樂場：常規以外的素材（下）

曾遇過一道試題，要求學生在白色T恤上繪畫，配對的素材卻是廣告彩（在布面上繪畫，應選用繪畫布料的專用顏料）。在這情况下，考生必須注意調節水分與廣告彩的混和比例，因為在布面和紙面表現出來的效果，有一定程度上的差異。

以下是一些常規以外的素材︰

Marker筆：特性是顏色種類多及快乾，以往多用於設計工作。由於並非經常使用的素材，故建議大家購買時，選擇一筆同時具有粗幼筆嘴的設計，用起來方便得多。Marker在圖畫紙上表現不太理想，反之在影印紙（書紙或專配合素材使用的MarkerPad）行筆，色彩更流暢俐落，但練習時，宜針對學校所選用的對應素材。

宣紙：沒錯，正正就是國畫和書法常用的紙張！有學校的呈分試題目，要以宣紙配搭廣告彩去表達。學生們需要多加練習，嘗試如何將「中西合璧」好好發揮。

坑紙板：呈分試的考題偶爾會超越平面。坑紙板表面有點像紙皮箱撕去表層的模樣，坑紋井井有條，方便屈曲摺合。有試題要學生們用它建構一個能讓波子滾動行走的「迷宮」，還要為迷宮加上廣告彩，賦予主題，絕對是考心思、考物理的作品。

紙碟：坊間購買到的紙碟，表面多有一層蠟質，避免盛載食物時出現滲漏。學生需要「排除萬難」，才可以在紙碟上使用廣告彩繪畫，難度之高，確實要請構思此考題的教師親自示範一下。

呈分試Q&A

自從展開這個主題後，收到不少家長的提問。如果讀者也對呈分試有疑問，歡迎透過以下方法與我聯絡，經整理後的問題和答案會在此和大家分享。

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文、繪圖︰Mr Liu

（Art Playground視藝老師）

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[Happy PaMa 教得樂 第403期]