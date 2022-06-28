同理心學堂：讓青少年安心說心事

從事社工多年，服務對象一直都是青少年。因此，我着力回想過往與青少年相處的經驗，以作借鑑修補我與女兒的關係。最後，得出三個要點、兩大原因與迷思，以及一個總結。

三大要點

1. 建立良好關係：傾談時投其所好，讚美對方的優點特長。在對話中獲得被理解與認同的感覺，兩者間便自然建立到關係，為下一次的交流做好鋪墊。

2. 明白對方需要：每人的需要雖有所不同，但總有相同之處，如被愛、被認同及讚賞等，青少年亦一樣。

3. 真誠為對方好：青少年的感知能力很強，大人對他們是否真心，透過肢體語言，其內心是絕對感受到的。只要衷心對待，對方總會明白。

青少年是否願意敞開心扉，在於你是否能夠提供安全網，而當中最重要的就是無條件的愛及支持，營造一個較隨和的朋友形象，以創造較平等及輕鬆的關係，與他們同行，再慢慢建立傾訴心事的條件。另一個相當有效建立互信的方法就是多讚賞及鼓勵，同時幫助青少年增強抗逆力，面對生活上的種種挑戰。

兩大原因與迷思

綜觀構成青少年不快樂原因及來源，包括學業、朋輩、家庭、社會氣氛及疫情等。不堪壓力的常見情况包括抑鬱、睡眠不足、亂發脾氣、失去興趣和動力，甚至染上吸煙、吸毒或自殘等不良嗜好。如果情况持續，青少年的情緒、自信心及價值觀均會受到巨大影響，故應及早處理，並作出支援。

願意關心聆聽 互訴悲喜

社工聆聽服務對象分享故事時，一般都會點頭回應「我明白」，但從事社工多年來，我漸漸發現這不是最好的回應。每人也是獨特的，面對的處境及際遇也不同，怎可輕言真正明白他人的感受。所以我時刻提醒自己應抱持「不太明白，但願意關心」的心態，以謙卑的心聆聽青少年的所思所感。

談心事的時候，訴說者往往有許多顧慮，如聆聽者是否認識涉事者、透露心聲會否帶來負面影響等，故心有不安。增加其信任，選擇寧靜且氣氛輕鬆的環境是最理想的。同時可按照青少年的性格，準備不同工具，如畫畫、砌模型等，協助他們組織整理思緒，表達自己的困難及需要。

有一種迷思是家長以為子女不願分享，但其實可能他們只是不善表達，心底渴望父母的關心。另一迷思，家長認為子女乖乖地分享心事才是「正常狀態」，不過個人認為何謂常態視乎青少年的個別情况及性格。

除了聆聽，情緒支援及安慰亦十分重要。家長可以身作則，主動與子女分享想法，再邀請子女分享。建立互相分享的氣氛，不妨先由分享快樂開始，再互訴悲傷與心聲，讓彼此意識到人生必然同時有喜與悲。而生活是無間斷的，持續關心，效果力量更大！

總結

不論喜或悲，相信每個人都希望有人能與自己分享分擔生活的點滴。時刻反思及調整與青少年的溝通相處，總能讓不快樂的青少年，安心將心事說出來！

文：游家雅（香港中華基督教青年會石硤尾會所助理主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第403期]